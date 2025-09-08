ترامب: فضيحة توقيع بايدن الآلي من بين الأكبر في تاريخ أميركا

Advertisement

أكد الرئيس الأميركي أن فضيحة توقيع سلفه "الآلي" قد لا ترقى إلى مستوى ما وصفه بـ"خدعة التدخل الروسي" أو "تزوير انتخابات 2020"، لكنها تبقى برأيه من بين أكبر الفضائح على الإطلاق.وكتب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": فضيحة التوقيع الآلي" (Biden Autopen Scandal) التي ارتبطت ببايدن تمثل واحدة من أكبر الفضائح السياسية في ، رغم أنها ليست بحجم قضية "خدعة " (Russia Hoax) أو الانتخابات الرئاسية المزورة لعام 2020 (Rigged 2020 Presidential Election)".وأضاف ترامب في تصريحاته أن هذه الفضيحة "واحدة من أكبر الفضائح على الإطلاق"، ملمحا إلى أنها تثير تساؤلات جدية حول .