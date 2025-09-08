Advertisement

عربي-دولي

ترامب: فضيحة توقيع بايدن الآلي من بين الأكبر في تاريخ أميركا

Lebanon 24
08-09-2025 | 10:06
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن فضيحة توقيع سلفه جو بايدن "الآلي" قد لا ترقى إلى مستوى ما وصفه بـ"خدعة التدخل الروسي" أو "تزوير انتخابات 2020"، لكنها تبقى برأيه من بين أكبر الفضائح على الإطلاق.
وكتب ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": فضيحة التوقيع الآلي" (Biden Autopen Scandal) التي ارتبطت ببايدن تمثل واحدة من أكبر الفضائح السياسية في الولايات المتحدة، رغم أنها ليست بحجم قضية "خدعة روسيا" (Russia Hoax) أو الانتخابات الرئاسية المزورة لعام 2020 (Rigged 2020 Presidential Election)".



وأضاف ترامب في تصريحاته أن هذه الفضيحة "واحدة من أكبر الفضائح على الإطلاق"، ملمحا إلى أنها تثير تساؤلات جدية حول إدارة بايدن.
