"قريباً"... مصدر أمنيّ يكشف ما ستقوم به إسرائيل في اليمن
Lebanon 24
08-09-2025
|
10:32
أفادت "العربية"، أنّ مصدراً أمنيّاً إسرائيليّاً كشف أنّ "
إسرائيل
تستعدّ لشنّ هجوم قوي على اليمن قريباً".
وتجدر الإشارة إلى أنّ الحوثيين استهدفوا بواسطة طائرة مسيّرة،
مطار رامون
الإسرائيلي
يوم أمس، وأشاروا إلى أنّهم "هاجموا أهدافاً إسرائيلية في
النقب
وإيلات وعسقلان وأشدود وتل أبيب".
