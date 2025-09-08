"قريباً"... مصدر أمنيّ يكشف ما ستقوم به إسرائيل في اليمن

أفادت "العربية"، أنّ مصدراً أمنيّاً إسرائيليّاً كشف أنّ " تستعدّ لشنّ هجوم قوي على اليمن قريباً".

وتجدر الإشارة إلى أنّ الحوثيين استهدفوا بواسطة طائرة مسيّرة، يوم أمس، وأشاروا إلى أنّهم "هاجموا أهدافاً إسرائيلية في وإيلات وعسقلان وأشدود وتل أبيب".