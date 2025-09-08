Advertisement

عربي-دولي

إسبانيا تستدعي سفيرها لدى إسرائيل

Lebanon 24
08-09-2025 | 12:17
A-
A+
Doc-P-1414271-638929562856725802.png
Doc-P-1414271-638929562856725802.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت وزارة الخارجية الإسبانية، إنها استدعت سفيرها من تل أبيب للتشاور، بعد ساعات من اتهام وزير الخارجية جدعون ساعر للحكومة الإسبانية بـ"معاداة السامية"، في أعقاب الإجراءات الجديدة التي اتخذتها ضد السفن والطائرات المتجهة إلى إسرائيل بسبب الحرب في غزة.
Advertisement

 
مواضيع ذات صلة
رويترز: إسبانيا تستدعي سفيرها من إسرائيل للتشاور
lebanon 24
08/09/2025 22:24:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بريطانيا استدعت سفير إسرائيل
lebanon 24
08/09/2025 22:24:31 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية البريطانية تستدعي السفير الروسي في لندن بعد الضربات الروسية على كييف
lebanon 24
08/09/2025 22:24:31 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة أنباء البحرين: وزير الخارجية تسلم أوراق اعتماد "شموئيل ريفيل" سفير إسرائيل لدى البحرين
lebanon 24
08/09/2025 22:24:31 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية الإسبانية

وزارة الخارجية

وزير الخارجية

جدعون ساعر

الإسبانية

تل أبيب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:08 | 2025-09-08
15:01 | 2025-09-08
14:26 | 2025-09-08
14:13 | 2025-09-08
14:12 | 2025-09-08
14:06 | 2025-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24