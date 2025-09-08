إسبانيا تستدعي سفيرها لدى إسرائيل

Advertisement

قالت ، إنها استدعت سفيرها من للتشاور، بعد ساعات من اتهام للحكومة بـ"معاداة السامية"، في أعقاب الإجراءات الجديدة التي اتخذتها ضد السفن والطائرات المتجهة إلى بسبب الحرب في غزة.