عربي-دولي

نتنياهو بأقوى رسالة إلى سكان غزة: غادروا الآن

Lebanon 24
08-09-2025 | 12:31
في تصعيد جديد، يأتي عقب العملية التي حصلت في القدس اليوم، طالب نتنياهو أهالي غزة بمغادرة المدينة فورا، وسط العملية الإسرائيلية التي تشنها إسرائيل على المدينة.
وأشار نتنياهو في تصريح له أنّه "دمرنا 50 برجا في يومين وهذه مجرد بداية للعملية في مدينة غزة".

وتوجّه بالحديث إلى سكان غزة، قائلا:"  غادروا الآن.. استمعوا إلي جيدا".
 
وأكد أن ما فعله الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة ليس سوى مقدمة للعملية الرئيسية المكثفة.
 
وأشار إلى أن القوات تنظم صفوفها الآن وتتجمع داخل مدينة غزة من أجل مناورة برية.
 
