نتنياهو بأقوى رسالة إلى سكان غزة: غادروا الآن

في تصعيد جديد، يأتي عقب العملية التي حصلت في اليوم، طالب أهالي غزة بمغادرة المدينة فورا، وسط العملية التي تشنها على المدينة.

وتوجّه بالحديث إلى ، قائلا:" غادروا الآن.. استمعوا إلي جيدا". وأشار نتنياهو في تصريح له أنّه "دمرنا 50 في يومين وهذه مجرد بداية للعملية في مدينة غزة".وتوجّه بالحديث إلى ، قائلا:" غادروا الآن.. استمعوا إلي جيدا".

وأكد أن ما فعله الجيش في مدينة غزة ليس سوى مقدمة للعملية الرئيسية المكثفة.