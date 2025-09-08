Advertisement

عربي-دولي

داعش يهاجم مدينة في موزمبيق ويقتل عدداً من الأشخاص

Lebanon 24
08-09-2025 | 14:06
نفّذ مسلحون موالون لداعش هجوماً على مدينة ساحلية في شمال موزمبيق، وفق مصادر محلية متطابقة، قُتل فيه 4 على الأقل بينهم مدنيان بقطع الرأس.

وخاض المهاجمون معارك ضد قوات موزمبيقية ورواندية في الهجوم على مدينة موتشيمبوا دا برايا، على بعد حوالي 80 كيلومتراً جنوب مشروع للغاز الطبيعي المسال لشركة توتال إنرجي الفرنسية
وبعد اشتباكات مع الجيش الرواندي الذي نشر لتعزيز الأمن في المحافظة منذ 2021 فرّ المهاجمون، وفق المصدر نفسه، وأكد ضابط عسكري محلي طلب حجب هويته، مقتل أربعة على الأقل في الهجوم.
 
