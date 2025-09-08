Advertisement

عربي-دولي

ماكرون سيسمّي رئيسا جديدا للوزراء في الأيام المقبلة

Lebanon 24
08-09-2025 | 14:13
Doc-P-1414308-638929629622863847.jpg
Doc-P-1414308-638929629622863847.jpg photos 0
أعلن قصر الإيليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيسمّي رئيساً جديداً للوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما حجب النواب الفرنسيون الثقة عن حكومة فرنسوا بايرو خلال تصويت في الجمعية الوطنية.
وأضافت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون "سيلتقي رئيس الوزراء فرنسوا بايرو غدا لقبول استقالة حكومته. وسيُسمّي الرئيس رئيسا جديدا للوزراء في الأيام المقبلة".
