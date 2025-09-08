ماكرون سيسمّي رئيسا جديدا للوزراء في الأيام المقبلة

Advertisement

أعلن قصر الإيليزيه أن سيسمّي رئيساً جديداً للوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما حجب النواب الفرنسيون الثقة عن حكومة بايرو خلال تصويت في .وأضافت الرئاسة أن ماكرون "سيلتقي رئيس الوزراء فرنسوا بايرو غدا لقبول استقالة حكومته. وسيُسمّي الرئيس رئيسا جديدا للوزراء في الأيام المقبلة".