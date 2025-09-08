Advertisement

عربي-دولي

بالفيديو.. نواب يمنعون الشرطة من اقتحام مقر حزب بالكراسي والطاولات!

Lebanon 24
08-09-2025 | 14:26
A-
A+
Doc-P-1414311-638929637934862403.webp
Doc-P-1414311-638929637934862403.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقفل نواب المعارضة في البرلمان التركي مدخل أحد المكاتب في مقر حزبهم بالطاولات والكراسي في إسطنبول لمنع الشرطة من دخوله وتغيير مسؤول بارز في الحزب أمرت محكمة بإقالته في الأسبوع الماضي.

وشكلت اللقطات الدرامية للمواجهة بالحواجز أحدث فصل في حملة مستمرة منذ عام تقريباً على حزب الشعب الجمهوري، المعارض الرئيسي في تركيا، وقبضت السلطات في الحملة على المئات من أعضاء الحزب وسجنتهم.

وأمام المبنى، اعتقل المئات من شرطة مكافحة الشغب، المحتجين، واستخدموا ضدهم رذاذ الفلفل، واشتبكوا مع عدد من قادة الحزب.

وقضت محكمة في إسطنبول في الأسبوع الماضي بإقالة أوزغور جيليك، رئيس فرع الحزب في المدينة، بسبب  ارتكاب مخالفات. وأمرت بأن يحل جورسيل تكين، النائب السابق لرئيس الحزب، محله موقتاً.

ووصف الحزب حكم المحكمة بـ "باطل ولاغ"، وقال إن تكين طُرد من الحزب، وتعهد برفض التخلي عن منصب جيليك لأحد غيره. مع ذلك، وصل تكين إلى مقر الحزب وسط الاحتجاجات اليوم الإثنين لتولي المنصب. ودخل المبنى بدعم من الشرطة بعد مواجهة مع أعضاء الحزب في الداخل. وقال لصحافيين إنه لا يعمل لصالح الدولة، وتعهد بالمساعدة في حل مشاكل الحزب.

وفي طابق علوي، كدس نواب من الحزب أثاثاً حتى وصل إلى أعلى الباب تقريباً لمنع الشرطة وتكين من الدخول.

وقال شهود إن الشرطة أجلت أنصاراً للحزب كانوا عند درج خارج المكتب برذاذ الفلفل لإجبارهم على الخروج.
 
Advertisement

 
 
مواضيع ذات صلة
الشرطة الإسرائيلية تعتقل عددا من المتظاهرين قبالة مقر حزب الليكود الحاكم في تل أبيب
lebanon 24
09/09/2025 00:43:30 Lebanon 24 Lebanon 24
هآرتس: وزير الأمن القومي الإسرائيلي طالب الشرطة بتسهيل اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى وتخفيف القيود
lebanon 24
09/09/2025 00:43:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة تسنيم: إرهابيون حاولوا اقتحام مركز شرطة سراوان جنوب شرق إيران
lebanon 24
09/09/2025 00:43:30 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع ردًا على النائب محمد رعد: السلاح الوحيد هو سلاح الدولة وما قمنا به كان لمنع حزب الله من الانتحار وأوّل من سيستفيد من قرار الحكومة ستكون بيئة حزب الله
lebanon 24
09/09/2025 00:43:30 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الحزب

حزب الشعب

البرلمان

الجمهوري

المعارضة

الرئيسي

التركي

جيليك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:45 | 2025-09-08
16:39 | 2025-09-08
16:29 | 2025-09-08
16:06 | 2025-09-08
15:21 | 2025-09-08
15:08 | 2025-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24