بالفيديو.. نواب يمنعون الشرطة من اقتحام مقر حزب بالكراسي والطاولات!

#TurkeyWatch🇹🇷: STREETS OF ISTANBUL IN TURMOIL.
Erdogan moved against the CHP, unleashing mass protests, police crackdowns, and a nationwide social media blackout.
PRES. ERDOGAN’S TURKEY = NO OPPOSITION = NO PROBLEM.pic.twitter.com/ngQOE9BhVw
— Steve Hanke (@steve_hanke) September 8, 2025
#TurkeyWatch🇹🇷: STREETS OF ISTANBUL IN TURMOIL.
Erdogan moved against the CHP, unleashing mass protests, police crackdowns, and a nationwide social media blackout.
PRES. ERDOGAN’S TURKEY = NO OPPOSITION = NO PROBLEM.pic.twitter.com/ngQOE9BhVw
📌CHP İstanbul il binasında son durum...
CHP üyelerinin il binasında Kayyum Gürsel Tekin'e karşı barikat kurduğu görüldü.
Bina içine giren polisler merdivenlerdeki barikatları kaldırıyor... pic.twitter.com/2qvYeBGvQ6
— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) September 8, 2025
📌CHP İstanbul il binasında son durum...
CHP üyelerinin il binasında Kayyum Gürsel Tekin'e karşı barikat kurduğu görüldü.
Bina içine giren polisler merdivenlerdeki barikatları kaldırıyor... pic.twitter.com/2qvYeBGvQ6