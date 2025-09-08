Advertisement

عربي-دولي

تسريب تفاصيل جديدة من المقترح الأميركي لإنهاء حرب غزة.. ماذا يتضمن؟

Lebanon 24
08-09-2025 | 15:08
A-
A+
Doc-P-1414318-638929662576531478.png
Doc-P-1414318-638929662576531478.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت "القناة 12" الاسرائيلية أن المقترح الأميركي لوقف الحرب في غزة، والذي يعمل عليه فريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يتضمن انسحاباً إسرائيلياً كاملاً من القطاع، لكنه مشروط بقدرة الحكومة الجديدة في غزة على فرض الأمن.
Advertisement

وقالت القناة إن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر التقى في ميامي بالمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس ترامب جاريد كوشنر، حيث جرى بحث خطة اليوم التالي للحرب وصفقة تبادل الأسرى.

وبحسب القناة، فإن إسرائيل ستنسحب من غزة إذا أثبتت الحكومة الجديدة قدرتها على ضبط الأمن، وهو بند تعتبره واشنطن مرناً ويمنح إسرائيل ضمانات أمنية.

لكن في المقابل، ذكرت "القناة 13" أن إسرائيل والولايات المتحدة تتوقعان أن حماس سترفض المقترح، لأنه لا يضمن إنهاء الحرب بشكل نهائي، بل يربط الانسحاب بشروط قد تراها الحركة فخاً يمنح إسرائيل حق النقض على توقيت الانسحاب وطبيعة الحكم الجديد في غزة.

أما موقع "أكسيوس" فأشار إلى أن البند الخاص بالانسحاب الإسرائيلي ينص على أنه سيكون "كاملًا ومن دون استثناءات، بما في ذلك المحيط"، لكنه رهناً بقدرة الحكومة الجديدة على إرساء الأمن. وأضاف أن إسرائيل "راضية" عن الصياغة لأنها لا تجبرها على انسحاب فوري وغير مشروط.

في المقابل، تؤكد تقارير أن إسرائيل أبدت استعدادها للمضي قدماً في الصفقة عبر إطلاق سراح أسرى أمنيين تسببوا في قتل إسرائيليين، لكنها تتمسك ببقائها في محيط غزة ونزع سلاح حماس ونفي قادتها.
مواضيع ذات صلة
لابيد: المقترح الإسرائيلي يجب أن يتضمن إنهاء الحرب وعودة الرهائن وإنهاء حكم حماس وإدخال المساعدات
lebanon 24
09/09/2025 00:43:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مقترح أميركي جديد لإنهاء حرب غزة.. صفقة تبادل كبرى ومفاوضات مباشرة لوقف الحرب
lebanon 24
09/09/2025 00:43:43 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: مقترح ترامب الأخير لحماس يتضمن تغييرات جوهرية مقارنة بالمقترحات السابقة
lebanon 24
09/09/2025 00:43:43 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس وافقت عليه... ماذا يتضمّن المقترح الأخير لوقف إطلاق النار في غزة؟
lebanon 24
09/09/2025 00:43:43 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الشؤون الاستراتيجية

الشؤون الاستراتيجية

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الرئيس ترامب

جاريد كوشنر

الإسرائيلي

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:45 | 2025-09-08
16:39 | 2025-09-08
16:29 | 2025-09-08
16:06 | 2025-09-08
15:21 | 2025-09-08
15:01 | 2025-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24