كوريا الشمالية تختبر محركًا جديدًا لصواريخ عابرة للقارات

أعلنت ، اليوم الثلاثاء، أن زعيمها اختبار محرك صاروخي جديد مخصص للصواريخ الباليستية العابرة للقارات، في خطوة جديدة ضمن مساعيه لبناء ترسانة قادرة على تهديد أراضي .وقالت إن تجربة يوم الاثنين كانت الاختبار الأرضي التاسع والأخير للمحرك العامل بالوقود الصلب والمصنوع من ألياف الكربون، بقدرة دفع تصل إلى 1971 كيلونيوتن، وهو أقوى من النماذج السابقة.وجاء التقرير بعد أسبوع من زيارة كيم للمعهد البحثي المطوّر للمحرك، والذي ذكرت الشمالية أنه سيستخدم في الصواريخ المستقبلية، ومنها منظومة تُعرف باسم "هواسونج-20".يأتي هذا بينما أجرت بيونغ يانغ خلال السنوات الأخيرة، اختبارات طيران لصواريخ باليستية عابرة للقارات قادرة نظريا على بلوغ الأراضي ، بما في ذلك صواريخ مزودة بوقود صلب يسهل نقلها وإخفاؤها وتجهيزها للإطلاق بسرعة مقارنة بالوقود السائل التقليدي.ودعا كيم إلى تطوير مزيد من القدرات في الأسلحة بعيدة المدى، بما في ذلك أنظمة الرؤوس المتعددة التي تعزز فرص اختراق أنظمة الدفاع الصاروخي.