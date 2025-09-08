

بوشكوف كتب على منصته في "تلغرام" أنّ ماكرون، الذي برز قبل سنوات بدعم من "الدوائر المالية الكبرى"، يواجه اليوم تراجعاً غير مسبوق في شعبيته التي هبطت إلى نحو 15%، وهو رقم يصنّفه بين أدنى مستويات الرؤساء الفرنسيين في التاريخ الحديث. وأضاف أن الأزمات السياسية المتتالية وتضخم الدين العام جعلا من ولاية ماكرون الثانية دخل الرئيس مجدداً في قلب العاصفة السياسية مع تفجّر أزمة حكومية جديدة، أثارت موجة من الانتقادات داخل وخارجها. وفي هذا السياق، شنّ عضو مجلس الاتحاد الروسي أليكسي بوشكوف هجوماً لاذعاً على ماكرون، معتبراً أنه "فقد القدرة على إدارة شؤون الدولة".بوشكوف كتب على منصته في "تلغرام" أنّ ماكرون، الذي برز قبل سنوات بدعم من "الدوائر المالية الكبرى"، يواجه اليوم تراجعاً غير مسبوق في شعبيته التي هبطت إلى نحو 15%، وهو رقم يصنّفه بين أدنى مستويات الرؤساء الفرنسيين في التاريخ الحديث. وأضاف أن الأزمات السياسية المتتالية وتضخم الدين العام جعلا من ولاية ماكرون الثانية

"مرحلة مأزومة بامتياز".



وتزامن كلام السيناتور الروسي مع سقوط حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو بعد حجب الثقة عنها، ما يفتح الباب أمام استقالة مرتقبة، ستكون الرابعة منذ عام 2022، الأمر الذي يعكس هشاشة الوضع الحكومي في فرنسا.



ورغم هذا المشهد الداخلي المربك، يواصل ماكرون عقد القمم الدولية واستقبال الأجانب، في محاولة لتثبيت صورته كزعيم مؤثر على الساحة العالمية، لكن بوشكوف يرى أن الفرنسيين "سئموا من هذا البريق الدبلوماسي" الذي لا يوازي تدهور حياتهم اليومية.

(روسيا اليوم)