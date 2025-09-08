Advertisement

عربي-دولي

ماكرون.. سيناتور روسي يصفه بالعاجز عن حكم فرنسا

Lebanon 24
08-09-2025 | 23:23
دخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجدداً في قلب العاصفة السياسية مع تفجّر أزمة حكومية جديدة، أثارت موجة من الانتقادات داخل فرنسا وخارجها. وفي هذا السياق، شنّ عضو مجلس الاتحاد الروسي أليكسي بوشكوف هجوماً لاذعاً على ماكرون، معتبراً أنه "فقد القدرة على إدارة شؤون الدولة".
بوشكوف كتب على منصته في "تلغرام" أنّ ماكرون، الذي برز قبل سنوات بدعم من "الدوائر المالية الكبرى"، يواجه اليوم تراجعاً غير مسبوق في شعبيته التي هبطت إلى نحو 15%، وهو رقم يصنّفه بين أدنى مستويات الرؤساء الفرنسيين في التاريخ الحديث. وأضاف أن الأزمات السياسية المتتالية وتضخم الدين العام جعلا من ولاية ماكرون الثانية
"مرحلة مأزومة بامتياز".

وتزامن كلام السيناتور الروسي مع سقوط حكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو بعد حجب البرلمان الثقة عنها، ما يفتح الباب أمام استقالة مرتقبة، ستكون الرابعة منذ عام 2022، الأمر الذي يعكس هشاشة الوضع الحكومي في فرنسا.

ورغم هذا المشهد الداخلي المربك، يواصل ماكرون عقد القمم الدولية واستقبال القادة الأجانب، في محاولة لتثبيت صورته كزعيم مؤثر على الساحة العالمية، لكن بوشكوف يرى أن الفرنسيين "سئموا من هذا البريق الدبلوماسي" الذي لا يوازي تدهور حياتهم اليومية.
 
(روسيا اليوم)
فيديو
