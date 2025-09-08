Advertisement

عربي-دولي

الأمم المتحدة للحوثيين: "هجوم مباشر على المنظومة الأممية"

Lebanon 24
08-09-2025 | 23:39
A-
A+
Doc-P-1414390-638929969925022501.png
Doc-P-1414390-638929969925022501.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اتهمت الأمم المتحدة الحوثيين في اليمن باحتجاز ما يقارب 40 موظفاً أممياً بشكل تعسفي، في خطوة وُصفت بأنها "غير مسبوقة وخطيرة".
Advertisement

المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عبّر عن "قلق بالغ" خلال لقاء جمعه في السعودية مع ممثلي الدول الكبرى، مؤكداً أن الاحتجازات الجديدة تضعف أي فرص لعملية السلام.

المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك دان بشدة هذه الممارسات، مجدداً الدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين، وبينهم 23 شخصاً محتجزون منذ سنوات.

مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك ذهب أبعد من ذلك، واعتبر أن "الاحتجاز غير القانوني لموظفي المنظمة يشكل هجوماً مباشراً على الأمم المتحدة".

الأزمة تأتي في وقت حساس يشهد تصعيداً عسكرياً متبادلاً بين الحوثيين وإسرائيل، حيث نفذ الحوثيون هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت مطار رامون في جنوب إسرائيل.

الأمم المتحدة حذّرت من أن استمرار التصعيد قد يهدد استقرار اليمن والمنطقة بأكملها، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي وتغليب جهود السلام على منطق الحرب.
 
(إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
المبعوث الأممي إلى اليمن: الحوثيون اعتقلوا 11 من موظفي الأمم المتحدة أعقبت مقتل رئيس حكومتهم
lebanon 24
09/09/2025 08:46:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام للأمم المتحدة يدين بشدة اعتقال الحوثيين لموظفين أمميين
lebanon 24
09/09/2025 08:46:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: المجاعة في غزة "عار عالمي"
lebanon 24
09/09/2025 08:46:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: المجاعة في غزة كان يمكن تجنبها لولا "العرقلة الإسرائيلية الممنهجة"
lebanon 24
09/09/2025 08:46:11 Lebanon 24 Lebanon 24

مفوض الأمم المتحدة السامي

مفوض الأمم المتحدة

ستيفان دوجاريك

السعودية

السعود

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
01:40 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:29 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:23 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:04 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:40 | 2025-09-09
01:29 | 2025-09-09
01:23 | 2025-09-09
01:04 | 2025-09-09
01:00 | 2025-09-09
00:45 | 2025-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24