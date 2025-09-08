الأمم المتحدة للحوثيين: "هجوم مباشر على المنظومة الأممية"

Advertisement

(إرم نيوز)

اتهمت الحوثيين في اليمن باحتجاز ما يقارب 40 موظفاً أممياً بشكل تعسفي، في خطوة وُصفت بأنها "غير مسبوقة وخطيرة".المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، عبّر عن "قلق بالغ" خلال لقاء جمعه في مع ممثلي الدول الكبرى، مؤكداً أن الاحتجازات الجديدة تضعف أي فرص لعملية السلام.المتحدث باسم الأمم المتحدة دان بشدة هذه الممارسات، مجدداً الدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين، وبينهم 23 شخصاً محتجزون منذ سنوات.لحقوق الإنسان فولكر تورك ذهب أبعد من ذلك، واعتبر أن "الاحتجاز غير القانوني لموظفي المنظمة يشكل هجوماً مباشراً على الأمم المتحدة".الأزمة تأتي في وقت حساس يشهد تصعيداً عسكرياً متبادلاً بين الحوثيين وإسرائيل، حيث نفذ الحوثيون هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت مطار رامون في جنوب .الأمم المتحدة حذّرت من أن استمرار التصعيد قد يهدد استقرار اليمن والمنطقة بأكملها، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الدولي وتغليب جهود السلام على منطق الحرب.