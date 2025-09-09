ترامب يحمّل الديمقراطيين مسؤولية مقتل لاجئة أوكرانية في نورث كارولاينا

Advertisement

أثار الرئيس الأميركي موجة من الجدل بعد منشور شديد اللهجة نشره على منصته "تروث سوشيال" تعقيباً على مقتل لاجئة أوكرانية شابة تدعى زاروتسكا، تعرّضت للطعن حتى الموت أثناء ركوبها قطار المترو في مدينة شارلوت بولاية نورث كارولاينا.وصف الضحية بأنها "جميلة وفرت من الحرب في بحثاً عن الأمان" لكنه اتهم بأن سياساتهم القضائية هي التي سمحت للمهاجم، الذي يملك سجلاً إجرامياً طويلاً وسبق اعتقاله 14 مرة، بالتجول حراً بعد الإفراج عنه بكفالة دون مقابل.وأضاف: "دم هذه الفتاة على أيدي الديمقراطيين، وعلى رأسهم الحاكم السابق روي . نحن بحاجة إلى قانون ونظام، والجمهوريون وحدهم قادرون على ذلك". وختم دعوته بحشد الناخبين لدعم المرشح مايكل واثلي في سباق .الحادثة التي هزّت الرأي العام تحولت سريعاً إلى ورقة سياسية، حيث ردّ حاكم نورث كارولاينا جوش ستاين معبّراً عن حزنه العميق إزاء "الفقدان المأساوي" ودعا إلى زيادة التمويل المخصص للشرطة وتوظيف مزيد من الضباط، مؤكداً أن الولاية تحتاج إلى تعزيز مواردها الأمنية لا إلى تبادل الاتهامات السياسية. (العربية)