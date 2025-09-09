الجيش الإسرائيلي: مقتل ملازم وثلاثة جنود في هجوم بجباليا رغم حالة التأهب

Advertisement

أقر الجيش اليوم الثلاثاء بمقتل ضابط برتبة ملازم في عملية بقطاع غزة يوم أمس، بعد أن كانت مصادر عسكرية إسرائيلية ذكرت أمس أن 4 جنود قتلوا بتفجير عبوة ناسفة بدبابة شمالي القطاع.وأفادت مواقع إسرائيلية في وقت سابق أن الجنود الأربعة قتلوا في عملية نفذتها ، صباح الاثنين، في جباليا شمالي .وبحسب موقع "حدشوت بزمان"، وقعت العملية في حدود الساعة الخامسة فجرا، حيث ألقيت عبوة ناسفة على طاقم دبابة إسرائيلية، ثم أطلقت النيران باتجاه قائد الدبابة.وأسفرت العملية عن اشتعال النيران في الدبابة ومقتل جميع أفراد طاقمها، وفقا للموقع نفسه.وأشارت المصادر إلى أن العملية جاءت رغم حالة التأهب القصوى في صفوف القوات الإسرائيلية، استعدادا لتنفيذ خطط اجتياح مدينة غزة واحتلالها ضمن عملية "عربات 2". (الجزيرة)