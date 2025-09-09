Advertisement

عربي-دولي

في القاهرة.. اجتماع مرتقب لإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

Lebanon 24
09-09-2025 | 00:45
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي سيزور العاصمة المصرية القاهرة قريبًا، حيث من المقرر أن يلتقي رافايل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. الهدف من الاجتماع، بحسب التصريحات الرسمية، هو اختتام المفاوضات حول بروتوكول جديد للتعاون بين إيران والوكالة، بعد فترة من التوتر.
وتجدر الإشارة إلى أن إيران علّقت تعاونها مع الوكالة في يوليو/تموز الماضي، في خطوة جاءت عقب خلافات حول آليات التفتيش والالتزامات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء عن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله: "خلال زيارة القاهرة، سيُعقد اجتماع مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لاختتام المفاوضات حول بروتوكول جديد للتعاون بين إيران والوكالة". ولم يحدد البيان موعد الاجتماع بدقة، إلا أنه أشار إلى أن الزيارة واللقاء يجري التحضير لهما على مستوى عالٍ من التنسيق بين الجانبين.

ويأتي الإعلان في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط تصعيدًا دبلوماسيًا متعدد الجوانب، حيث تسعى طهران لإعادة بناء جسور التعاون مع الوكالات الدولية المتخصصة، في الوقت الذي تواجه فيه ضغوطًا دولية بشأن برنامجها النووي. ويُتوقع أن يركز الاجتماع على صياغة التزامات واضحة للطرفين، وتحديد آليات التفتيش والمراقبة التي تضمن الشفافية وتسد الثغرات السابقة التي أثارت القلق لدى المجتمع الدولي.
(العربية)
 
