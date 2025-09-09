إسرائيل تُصدر أمر إخلاء كامل لسكان غزة مع تصاعد المخاوف من كارثة إنسانية

Advertisement

أصدر الجيش ، صباح الثلاثاء، أمر إخلاء إلى جميع سكان مدينة غزة والمتواجدين في كل أحيائها، وطالبهم بالتوجه عبر محور الرشيد للمنطقة الإنسانية في المواصي.أوامر الإخلاء تأتي قبل أن يشن الجيش الإسرائيلي هجوما جديدا للسيطرة على أكبر مركز حضري في القطاع، في إطار خطة تثير قلقا عالميا بشأن مصير القطاع بأكمله.