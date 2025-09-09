29
o
بيروت
32
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
25
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
17
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إسرائيل تُصدر أمر إخلاء كامل لسكان غزة مع تصاعد المخاوف من كارثة إنسانية
Lebanon 24
09-09-2025
|
01:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر الجيش
الإسرائيلي
، صباح الثلاثاء، أمر إخلاء إلى جميع سكان مدينة غزة والمتواجدين في كل أحيائها، وطالبهم بالتوجه عبر محور الرشيد للمنطقة الإنسانية في المواصي.
Advertisement
أوامر الإخلاء تأتي قبل أن يشن الجيش الإسرائيلي هجوما جديدا للسيطرة على أكبر مركز حضري في القطاع، في إطار خطة تثير قلقا عالميا بشأن مصير القطاع بأكمله.
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء لسكان في مدينة غزة استعدادا لـ "هجوم كبير"
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء لسكان في مدينة غزة استعدادا لـ "هجوم كبير"
09/09/2025 10:34:56
09/09/2025 10:34:56
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة إنسانية.. 96% من سكان غزة يواجهون انعدام الأمن المائي
Lebanon 24
كارثة إنسانية.. 96% من سكان غزة يواجهون انعدام الأمن المائي
09/09/2025 10:34:56
09/09/2025 10:34:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تصدر أوامر إخلاء جديدة في وسط قطاع غزة
Lebanon 24
إسرائيل تصدر أوامر إخلاء جديدة في وسط قطاع غزة
09/09/2025 10:34:56
09/09/2025 10:34:56
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس وزراء أستراليا: غزة تعيش كارثة إنسانية ومنع إسرائيل للمساعدات وقتلها للمدنيين لا يمكن تجاهله
Lebanon 24
رئيس وزراء أستراليا: غزة تعيش كارثة إنسانية ومنع إسرائيل للمساعدات وقتلها للمدنيين لا يمكن تجاهله
09/09/2025 10:34:56
09/09/2025 10:34:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الإسرائيلي
سكان غزة
إسرائيل
ساني
جوما
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد تحذير الإمارات.. لماذا اتفاقيات ابراهيم مهددة بالفشل؟
Lebanon 24
بعد تحذير الإمارات.. لماذا اتفاقيات ابراهيم مهددة بالفشل؟
03:30 | 2025-09-09
09/09/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عبدالله: الاستهداف الإسرائيلي يطال كل المناطق اللبنانية ولا يلتزم بوقف إطلاق النار
Lebanon 24
عبدالله: الاستهداف الإسرائيلي يطال كل المناطق اللبنانية ولا يلتزم بوقف إطلاق النار
03:18 | 2025-09-09
09/09/2025 03:18:30
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقجي: الحوار والديبلوماسية سبيلنا الوحيد لضمان مصالح جميع الأطراف
Lebanon 24
عراقجي: الحوار والديبلوماسية سبيلنا الوحيد لضمان مصالح جميع الأطراف
03:09 | 2025-09-09
09/09/2025 03:09:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر تتحرك دبلوماسيًا لاحتواء التصعيد في غزة وتطالب برد دولي حازم
Lebanon 24
مصر تتحرك دبلوماسيًا لاحتواء التصعيد في غزة وتطالب برد دولي حازم
02:20 | 2025-09-09
09/09/2025 02:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة: الفيضانات المتكررة تضاعف معاناة السودانيين
Lebanon 24
الأمم المتحدة: الفيضانات المتكررة تضاعف معاناة السودانيين
02:05 | 2025-09-09
09/09/2025 02:05:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إعلاميّة لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ.. عريسها هو زميل لها: وأخيرا صرتي مرتي (صور)
Lebanon 24
إعلاميّة لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ.. عريسها هو زميل لها: وأخيرا صرتي مرتي (صور)
06:40 | 2025-09-08
08/09/2025 06:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر جديد عن الـ100 دولار القديمة.. أمرٌ لافت
Lebanon 24
خبر جديد عن الـ100 دولار القديمة.. أمرٌ لافت
15:37 | 2025-09-08
08/09/2025 03:37:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
15:18 | 2025-09-08
08/09/2025 03:18:55
Lebanon 24
Lebanon 24
السوريون "يغادرون" لبنان
Lebanon 24
السوريون "يغادرون" لبنان
05:56 | 2025-09-08
08/09/2025 05:56:04
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة مهمّة جدّاً عن قانون السير.. لا تتجاهلوها
Lebanon 24
معلومة مهمّة جدّاً عن قانون السير.. لا تتجاهلوها
05:21 | 2025-09-08
08/09/2025 05:21:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:30 | 2025-09-09
بعد تحذير الإمارات.. لماذا اتفاقيات ابراهيم مهددة بالفشل؟
03:18 | 2025-09-09
عبدالله: الاستهداف الإسرائيلي يطال كل المناطق اللبنانية ولا يلتزم بوقف إطلاق النار
03:09 | 2025-09-09
عراقجي: الحوار والديبلوماسية سبيلنا الوحيد لضمان مصالح جميع الأطراف
02:20 | 2025-09-09
مصر تتحرك دبلوماسيًا لاحتواء التصعيد في غزة وتطالب برد دولي حازم
02:05 | 2025-09-09
الأمم المتحدة: الفيضانات المتكررة تضاعف معاناة السودانيين
01:29 | 2025-09-09
لمواجهة كارتلات المخدرات.. واشنطن تعزز وجودها العسكري في الكاريبي
فيديو
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
09/09/2025 10:34:56
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
09/09/2025 10:34:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
04:11 | 2025-09-06
09/09/2025 10:34:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24