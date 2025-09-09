Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تُصدر أمر إخلاء كامل لسكان غزة مع تصاعد المخاوف من كارثة إنسانية

Lebanon 24
09-09-2025 | 01:40
أصدر الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، أمر إخلاء إلى جميع سكان مدينة غزة والمتواجدين في كل أحيائها، وطالبهم بالتوجه عبر محور الرشيد للمنطقة الإنسانية في المواصي.
أوامر الإخلاء تأتي قبل أن يشن الجيش الإسرائيلي هجوما جديدا للسيطرة على أكبر مركز حضري في القطاع، في إطار خطة تثير قلقا عالميا بشأن مصير القطاع بأكمله.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24