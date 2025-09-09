30
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
29
o
جونية
27
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
20
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عبدالله: الاستهداف الإسرائيلي يطال كل المناطق اللبنانية ولا يلتزم بوقف إطلاق النار
Lebanon 24
09-09-2025
|
03:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
علّق النائب بلال
عبدالله على
"الاستهداف الاسرائيلي
صباح اليوم
، مؤكدًا أنه تواصل مع
الأجهزة الأمنية
وأنّ المنطقة هي منطقة سكنية مكتظة بجوار مدينة
برجا
بالقرب من
الجية
، لافتًا إلى أنّ "هذا الاستهداف يشير إلى أن
إسرائيل
لا تستثني أي منطقة في
لبنان
وتستهدف اللبنانيين وهي لا تلتزم بوقف إطلاق النار".
Advertisement
وعن جلسة الحكومة في الخامس من أيلول الجاري، شدد عبدالله على "ألّا تراجع عن قرار الحكومة بحصرية السلاح والموضوع التقني
الزمني
بعهدة
الجيش اللبناني
الذي يحظى بثقة كل اللبنانيين"، موضحًا أنّ "الخطة وضعها الجيش وتتطلب دعمًا لوجستيًا وآليات وتقنيات وهذه الأمور تعود إلى
المؤسسة العسكرية
، فيما الغطاء السياسي مؤمّن. أمّا بالنسبة إلى الورقة الأميركية -
اللبنانية
فلم يصل أي جواب إسرائيلي حتى الآن".
ولفت عبدالله إلى أنّ "هناك نوعًا من التفلّت
الإسرائيلي
في المنطقة وهو يحتاج إلى ضوابط دولية إذا كانت هناك مساعٍ جدية لاستقرار المنطقة". وقال: "كفانا حروب الآخرين على أرضنا وانقسامات داخلية، نريد استقرارًا وتعافيًا اقتصاديًا والدولة تقوم بدورها، ولكن على
المجتمع الدولي
والعربي أن يساعد لبنان على لجم إسرائيل ومنع الاستمرار بانتهاكاتها". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
تيمور جنبلاط: يجب أن يلتزم الجميع بوقف اطلاق النار في السويداء
Lebanon 24
تيمور جنبلاط: يجب أن يلتزم الجميع بوقف اطلاق النار في السويداء
09/09/2025 12:17:03
09/09/2025 12:17:03
Lebanon 24
Lebanon 24
عشائر الجنوب السوري تلتزم بوقف إطلاق النار وقوات الأمن تتأهب لدخول السويداء (صور)
Lebanon 24
عشائر الجنوب السوري تلتزم بوقف إطلاق النار وقوات الأمن تتأهب لدخول السويداء (صور)
09/09/2025 12:17:03
09/09/2025 12:17:03
Lebanon 24
Lebanon 24
البزري: نحن تحت عدوان إسرائيلي يطال مختلف المناطق اللبنانية وليس فقط الجنوب واحتلالًا مستمرًا بزعم أننا لم نلتزم بالاتفاق
Lebanon 24
البزري: نحن تحت عدوان إسرائيلي يطال مختلف المناطق اللبنانية وليس فقط الجنوب واحتلالًا مستمرًا بزعم أننا لم نلتزم بالاتفاق
09/09/2025 12:17:03
09/09/2025 12:17:03
Lebanon 24
Lebanon 24
المستشار الألماني: حثثت نتنياهو على بذل كل جهده لوقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات للمدنيين الجائعين
Lebanon 24
المستشار الألماني: حثثت نتنياهو على بذل كل جهده لوقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات للمدنيين الجائعين
09/09/2025 12:17:03
09/09/2025 12:17:03
Lebanon 24
Lebanon 24
المؤسسة العسكرية
الأجهزة الأمنية
الوكالة الوطنية
المجتمع الدولي
الجيش اللبناني
عبدالله على
صباح اليوم
الإسرائيلي
تابع
قد يعجبك أيضاً
الرئيس عون اطلع على إجراءات تنظيم رياضة الطيران الشراعي
Lebanon 24
الرئيس عون اطلع على إجراءات تنظيم رياضة الطيران الشراعي
05:13 | 2025-09-09
09/09/2025 05:13:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"لا سلاح ثقيل".. هذا ما تريدهُ "حماس" في لبنان
Lebanon 24
"لا سلاح ثقيل".. هذا ما تريدهُ "حماس" في لبنان
05:00 | 2025-09-09
09/09/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحرّك شعبي في الشوف ضد قرار إقفال مركز الضمان الوطني
Lebanon 24
تحرّك شعبي في الشوف ضد قرار إقفال مركز الضمان الوطني
04:47 | 2025-09-09
09/09/2025 04:47:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أرسلان: خطف نساء الدروز جريمة إرهابية وحشية وعلى العالم التحرّك
Lebanon 24
أرسلان: خطف نساء الدروز جريمة إرهابية وحشية وعلى العالم التحرّك
04:40 | 2025-09-09
09/09/2025 04:40:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ضباب على المرتفعات.. كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟
Lebanon 24
ضباب على المرتفعات.. كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟
04:32 | 2025-09-09
09/09/2025 04:32:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إعلاميّة لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ.. عريسها هو زميل لها: وأخيرا صرتي مرتي (صور)
Lebanon 24
إعلاميّة لبنانيّة تدخل القفص الذهبيّ.. عريسها هو زميل لها: وأخيرا صرتي مرتي (صور)
06:40 | 2025-09-08
08/09/2025 06:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر جديد عن الـ100 دولار القديمة.. أمرٌ لافت
Lebanon 24
خبر جديد عن الـ100 دولار القديمة.. أمرٌ لافت
15:37 | 2025-09-08
08/09/2025 03:37:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
Lebanon 24
إعتراف إسرائيلي يخصّ "حزب الله".. كلام جديد!
15:18 | 2025-09-08
08/09/2025 03:18:55
Lebanon 24
Lebanon 24
السوريون "يغادرون" لبنان
Lebanon 24
السوريون "يغادرون" لبنان
05:56 | 2025-09-08
08/09/2025 05:56:04
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة مهمّة جدّاً عن قانون السير.. لا تتجاهلوها
Lebanon 24
معلومة مهمّة جدّاً عن قانون السير.. لا تتجاهلوها
05:21 | 2025-09-08
08/09/2025 05:21:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:13 | 2025-09-09
الرئيس عون اطلع على إجراءات تنظيم رياضة الطيران الشراعي
05:00 | 2025-09-09
"لا سلاح ثقيل".. هذا ما تريدهُ "حماس" في لبنان
04:47 | 2025-09-09
تحرّك شعبي في الشوف ضد قرار إقفال مركز الضمان الوطني
04:40 | 2025-09-09
أرسلان: خطف نساء الدروز جريمة إرهابية وحشية وعلى العالم التحرّك
04:32 | 2025-09-09
ضباب على المرتفعات.. كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟
04:30 | 2025-09-09
الإنترنت المقسوم بين الجيران: كابل يربط.. ويُفرّق
فيديو
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
09/09/2025 12:17:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
09/09/2025 12:17:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
Lebanon 24
أول إطلالة بعد خلعها الحجاب.. أمل حجازي تكشف إصابتها بالسرطان وهذا ما قالته عن الدين (فيديو)
04:11 | 2025-09-06
09/09/2025 12:17:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24