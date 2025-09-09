عبدالله: الاستهداف الإسرائيلي يطال كل المناطق اللبنانية ولا يلتزم بوقف إطلاق النار

Advertisement

علّق النائب بلال "الاستهداف الاسرائيلي ، مؤكدًا أنه تواصل مع وأنّ المنطقة هي منطقة سكنية مكتظة بجوار مدينة بالقرب من ، لافتًا إلى أنّ "هذا الاستهداف يشير إلى أن لا تستثني أي منطقة في وتستهدف اللبنانيين وهي لا تلتزم بوقف إطلاق النار".وعن جلسة الحكومة في الخامس من أيلول الجاري، شدد عبدالله على "ألّا تراجع عن قرار الحكومة بحصرية السلاح والموضوع التقني بعهدة الذي يحظى بثقة كل اللبنانيين"، موضحًا أنّ "الخطة وضعها الجيش وتتطلب دعمًا لوجستيًا وآليات وتقنيات وهذه الأمور تعود إلى ، فيما الغطاء السياسي مؤمّن. أمّا بالنسبة إلى الورقة الأميركية - فلم يصل أي جواب إسرائيلي حتى الآن".ولفت عبدالله إلى أنّ "هناك نوعًا من التفلّت في المنطقة وهو يحتاج إلى ضوابط دولية إذا كانت هناك مساعٍ جدية لاستقرار المنطقة". وقال: "كفانا حروب الآخرين على أرضنا وانقسامات داخلية، نريد استقرارًا وتعافيًا اقتصاديًا والدولة تقوم بدورها، ولكن على والعربي أن يساعد لبنان على لجم إسرائيل ومنع الاستمرار بانتهاكاتها". (الوكالة الوطنية)