Advertisement

عربي-دولي

دعوة إسرائيلية لقطع الغاز عن مصر.. جدل في تل أبيب حول أداة ضغط استراتيجية

Lebanon 24
09-09-2025 | 03:53
A-
A+
Doc-P-1414539-638930121011110711.png
Doc-P-1414539-638930121011110711.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دعا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الإسرائيلي أرييل كاهانا، في مقال رأي نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم"، الحكومة الإسرائيلية إلى استخدام ملف الغاز الطبيعي كورقة ضغط على مصر، مطالباً بقطع الإمدادات في حال استمرار ما وصفه بـ"الانتهاكات الممنهجة" من قبل القاهرة لاتفاقية السلام الموقعة بين البلدين عام 1979.
Advertisement

وأشار كاهانا إلى أن المقال الذي كتبه بعنوان "انكشاف التهديد الأمني لإسرائيل.. علينا أن نستيقظ"، اعتبر أن مصر تنتهك الملحق العسكري لاتفاقية كامب ديفيد من خلال نشر قوات مسلحة ومعدات ثقيلة ومنظومات دفاع جوي في شبه جزيرة سيناء، بما يتجاوز القيود المفروضة على التواجد العسكري في المنطقة المنزوعة السلاح.

وزعم الكاتب أن قوة المراقبة متعددة الجنسيات في سيناء، التي تقودها الولايات المتحدة، تم تحييدها عملياً ولم تؤد دورها الرقابي بالشكل المطلوب، كما أن الرقابة الإسرائيلية نفسها لم تبرز الانتهاكات بالشكل الكافي، ما أدى إلى تجاهل جزئي من الجمهور والقيادة السياسية للخطر المتزايد بحسب قوله.

ورغم استبعاد اندلاع حرب مباشرة مع مصر في المستقبل القريب، شدد كاهانا على أن صفقة الغاز الضخمة بين تل أبيب والقاهرة تشكل أداة قوية يمكن استغلالها للضغط على مصر من أجل الالتزام الكامل ببنود اتفاقية السلام. وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي وسكرتيره العسكري مطلعان على التفاصيل، لكنه انتقد "الصمت الإعلامي والسياسي" حول الموضوع.

وختم الكاتب مقاله بدعوة المزيد من الصحفيين والشخصيات العامة في إسرائيل إلى التحدث علناً عن الانتهاكات، معتبرًا أن رفع الوعي العام هو الخطوة الأولى لإحداث تغيير حقيقي، مشدداً على ضرورة عدم "النوم على وسادة الراحة بينما تُنتهك بنود السلام".

ورغم صدى مقال كاهانا في الأوساط الإعلامية، فإن دعوته تعكس رأيًا شخصيًا ولا تمثل السياسة الرسمية للحكومة الإسرائيلية التي تواصل الحفاظ على علاقاتها مع مصر بشكل مستقر، رغم بعض التوترات الدبلوماسية. من جهتها، تؤكد مصر باستمرار أن نشر القوات في سيناء يهدف إلى مكافحة الإرهاب ويجري وفق تنسيق أمني مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بما لا يخل بالبنود المتفق عليها، فيما يعتبر خبراء أن أي استخدام للغاز كورقة ضغط قد يهدد الشراكة الإقليمية ويعيد تشكيل التحالفات في شرق المتوسط.
 
(روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
جدل في مصر حول مقترح العمل من الخامسة فجراً: إصلاح أم قرار غير واقعي؟
lebanon 24
09/09/2025 12:17:23 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الطاقة الإسرائيلي: صفقة الغاز مع مصر تثبت اعتماد جيراننا علينا
lebanon 24
09/09/2025 12:17:23 Lebanon 24 Lebanon 24
دولة عربيّة تُهدّد بقطع إمدادات الغاز عن الاتحاد الأوروبيّ... ما السبب؟
lebanon 24
09/09/2025 12:17:23 Lebanon 24 Lebanon 24
مصر تسترد 13 قطعة أثرية من بريطانيا وألمانيا
lebanon 24
09/09/2025 12:17:23 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

الولايات المتحدة

روسيا اليوم

الإسرائيلية

الإسرائيلي

في إسرائيل

المستقبل

دبلوماسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:07 | 2025-09-09
04:11 | 2025-09-09
04:00 | 2025-09-09
03:39 | 2025-09-09
03:37 | 2025-09-09
03:30 | 2025-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24