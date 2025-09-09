دعوة إسرائيلية لقطع الغاز عن مصر.. جدل في تل أبيب حول أداة ضغط استراتيجية

Advertisement

(روسيا اليوم)

دعا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أرييل كاهانا، في مقال رأي نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم"، الحكومة إلى استخدام ملف الطبيعي كورقة ضغط على مصر، مطالباً بقطع الإمدادات في حال استمرار ما وصفه بـ"الانتهاكات الممنهجة" من قبل القاهرة لاتفاقية السلام الموقعة بين البلدين عام 1979.وأشار كاهانا إلى أن المقال الذي كتبه بعنوان "انكشاف التهديد الأمني لإسرائيل.. علينا أن نستيقظ"، اعتبر أن مصر تنتهك الملحق العسكري لاتفاقية كامب ديفيد من خلال نشر قوات مسلحة ومعدات ثقيلة ومنظومات دفاع جوي في شبه سيناء، بما يتجاوز القيود المفروضة على التواجد العسكري في المنطقة المنزوعة السلاح.وزعم الكاتب أن قوة المراقبة متعددة الجنسيات في سيناء، التي تقودها ، تم تحييدها عملياً ولم تؤد دورها الرقابي بالشكل المطلوب، كما أن الرقابة الإسرائيلية نفسها لم تبرز الانتهاكات بالشكل الكافي، ما أدى إلى تجاهل جزئي من الجمهور والقيادة السياسية للخطر المتزايد بحسب قوله.ورغم استبعاد اندلاع حرب مباشرة مع مصر في القريب، شدد كاهانا على أن صفقة الغاز الضخمة بين تل أبيب والقاهرة تشكل أداة قوية يمكن استغلالها للضغط على مصر من أجل الالتزام الكامل ببنود اتفاقية السلام. وأضاف أن وسكرتيره العسكري مطلعان على التفاصيل، لكنه انتقد "الصمت الإعلامي والسياسي" حول الموضوع.وختم الكاتب مقاله بدعوة المزيد من الصحفيين والشخصيات العامة إلى التحدث علناً عن الانتهاكات، معتبرًا أن رفع الوعي العام هو الخطوة الأولى لإحداث تغيير حقيقي، مشدداً على ضرورة عدم "النوم على وسادة الراحة بينما تُنتهك بنود السلام".ورغم صدى مقال كاهانا في الأوساط الإعلامية، فإن دعوته تعكس رأيًا شخصيًا ولا تمثل السياسة الرسمية للحكومة الإسرائيلية التي تواصل الحفاظ على علاقاتها مع مصر بشكل مستقر، رغم بعض التوترات الدبلوماسية. من جهتها، تؤكد مصر باستمرار أن نشر القوات في سيناء يهدف إلى مكافحة الإرهاب ويجري وفق تنسيق أمني مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بما لا يخل بالبنود المتفق عليها، فيما يعتبر خبراء أن أي استخدام للغاز كورقة ضغط قد يهدد الشراكة الإقليمية ويعيد تشكيل التحالفات في شرق المتوسط.