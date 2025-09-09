29
عربي-دولي
رغم معارضة مصر والسودان.. إثيوبيا تدشن سد النهضة
Lebanon 24
09-09-2025
|
05:07
A-
A+
افتتحت إثيوبيا سد النهضة رسمياً، كأكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في
أفريقيا
، بكلفة تتجاوز 5 مليارات دولار.
وسيُوفر مشروع "سد النهضة" الطاقةَ لملايين الإثيوبيين بينما يفاقم الخلافَ مع مصر والسودان.
وقال رئيس الوزراء
أبي أحمد
إن إثيوبيا ستستخدِمُ الطاقة لتحسين وصول الكهرباء إلى المواطنين، مؤكدا أن السد لا يشكّل تهديداً لدولتيْ المصب.
وتخشى كل
من مصر
والسودان من أن يؤديَ سد النهضة إلى تقليص إمدادات المياه خلال فترات الجفاف، وأن يؤديَ إلى بناء سدود أخرى في أعلى النهر في وقت قالت مصر إن بناء السد ينتهك معاهدات المياه ويشكل تهديدا لوجودها. (سكاي نيوز عربية)
