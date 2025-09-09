Advertisement

عربي-دولي

رغم معارضة مصر والسودان.. إثيوبيا تدشن سد النهضة

Lebanon 24
09-09-2025 | 05:07
A-
A+
Doc-P-1414577-638930165664625477.jpg
Doc-P-1414577-638930165664625477.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
افتتحت إثيوبيا سد النهضة رسمياً، كأكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، بكلفة تتجاوز 5 مليارات دولار.
Advertisement
 
وسيُوفر مشروع "سد النهضة" الطاقةَ لملايين الإثيوبيين بينما يفاقم الخلافَ مع مصر والسودان.
 
وقال رئيس الوزراء أبي أحمد إن إثيوبيا ستستخدِمُ الطاقة لتحسين وصول الكهرباء إلى المواطنين، مؤكدا أن السد لا يشكّل تهديداً لدولتيْ المصب.

وتخشى كل من مصر والسودان من أن يؤديَ سد النهضة إلى تقليص إمدادات المياه خلال فترات الجفاف، وأن يؤديَ إلى بناء سدود أخرى في أعلى النهر في وقت قالت مصر إن بناء السد ينتهك معاهدات المياه ويشكل تهديدا لوجودها. (سكاي نيوز عربية)

مواضيع ذات صلة
إثيوبيا تفتتح سد النهضة: لا يشكل تهديداً لأي من مصر والسودان
lebanon 24
09/09/2025 13:57:59 Lebanon 24 Lebanon 24
رغم التوتر الاقليمي.. إثيوبيا تفتتح سد النهضة
lebanon 24
09/09/2025 13:57:59 Lebanon 24 Lebanon 24
التلفزيون الإثيوبي: رئيس الوزراء يدشن رسميا العمل في سد النهضة
lebanon 24
09/09/2025 13:57:59 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: بناء سد النهضة اعتمد على الأموال الأميركية
lebanon 24
09/09/2025 13:57:59 Lebanon 24 Lebanon 24

وليد الطاقة

سكاي نيوز

سكاي نيو

أبي أحمد

أفريقيا

من مصر

روما

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:26 | 2025-09-09
05:43 | 2025-09-09
05:30 | 2025-09-09
04:11 | 2025-09-09
04:00 | 2025-09-09
03:53 | 2025-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24