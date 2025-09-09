رغم معارضة مصر والسودان.. إثيوبيا تدشن سد النهضة

افتتحت إثيوبيا سد النهضة رسمياً، كأكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في ، بكلفة تتجاوز 5 مليارات دولار.

وسيُوفر مشروع "سد النهضة" الطاقةَ لملايين الإثيوبيين بينما يفاقم الخلافَ مع مصر والسودان.

وقال رئيس الوزراء إن إثيوبيا ستستخدِمُ الطاقة لتحسين وصول الكهرباء إلى المواطنين، مؤكدا أن السد لا يشكّل تهديداً لدولتيْ المصب.



وتخشى كل والسودان من أن يؤديَ سد النهضة إلى تقليص إمدادات المياه خلال فترات الجفاف، وأن يؤديَ إلى بناء سدود أخرى في أعلى النهر في وقت قالت مصر إن بناء السد ينتهك معاهدات المياه ويشكل تهديدا لوجودها. (سكاي نيوز عربية)