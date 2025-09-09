Advertisement

وفد روسي رفيع المستوى وصل إلى دمشق

09-09-2025 | 05:43
Doc-P-1414591-638930187891263137.png
Doc-P-1414591-638930187891263137.png photos 0
أفادت وسائل إعلام سورية عن وصول طائرة روسية، إلى مطار دمشق الدولي وعلى متنها وفد روسي رفيع المستوى.
وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن الوفد الروسي برئاسة نائب رئيس الوزراء الروسي ألكساندر نوفاك إلى مطار دمشق الدولي يضم شخصيات سياسية واقتصادية وأمنية.
 
 وأضافت "سانا" أن الوفد الروسي سيلتقي عددًا من المسؤولين السوريين وسيجري معهم مباحثات بشأن الاقتصاد والأمن والدفاع والسياسة. (سكاي نيوز عربية) 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24