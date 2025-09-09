وفد روسي رفيع المستوى وصل إلى دمشق



Advertisement



وقالت " " إن الوفد الروسي برئاسة الروسي ألكساندر إلى مطار يضم شخصيات سياسية واقتصادية وأمنية. أفادت وسائل إعلام عن وصول ، إلى وعلى متنها وفد روسي رفيع المستوى.وقالت " " إن الوفد الروسي برئاسة الروسي ألكساندر إلى مطار يضم شخصيات سياسية واقتصادية وأمنية.

وأضافت "سانا" أن الوفد الروسي سيلتقي عددًا من المسؤولين السوريين وسيجري معهم مباحثات بشأن الاقتصاد والأمن والدفاع والسياسة. (سكاي نيوز عربية)