Advertisement

عربي-دولي

في رام الله.. إذاعة الجيش الإسرائيلي تكشف عن حادثتين أمنيتين استثنائيتين

Lebanon 24
09-09-2025 | 06:26
A-
A+
Doc-P-1414605-638930213473400438.jpg
Doc-P-1414605-638930213473400438.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه خلال الأسبوعين الأخيرين وقعت حادثتان أمنيتان استثنائيتان في مدينة رام الله.
Advertisement
 
وذكرت أنه "في حادثة واحدة، ضبطت قوات الجيش سلاحا نوعيا مع مواد متفجرة نوعية، يعتقد أنها سرقت من الجيش ووجدت بحوزة جهات مسلحة في رام الله.

نوع السلاح لم يسمح بنشره، لكن لو استخدم في هجوم ضد قوات الجيش، لكان من الممكن أن ينتهي بنتائج دموية".

وأضافت أنه "بالتوازي، تتابع الأجهزة الأمنية منذ أيام أيضا حادثة أخرى وقعت في رام الله، حيث انفجرت سيارة مفخخة قرب مركز تجاري رئيسي في المدينة، والتقديرات تشير إلى أن السيارة انفجرت عن طريق الخطأ، بينما كان من المفترض أن تنفجر في وقت ومكان آخر".

ولفتت الإذاعة إلى أن "محاولة تنفيذ هجوم باستخدام سيارة مفخخة، وحيازة سلاح نوعي، وهجوم إطلاق نار دموي حدث في القدس أمس – تسلسل أحداث في غضون أسبوعين فقط، يظهر مؤشرا خطيرا لتصعيد ميداني في فترة حساسة. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي بجروح خطيرة في حادث عملياتي في معسكر وسط إسرائيل
lebanon 24
09/09/2025 15:38:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نغلق مكاتب الصرافة في رام الله
lebanon 24
09/09/2025 15:38:54 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: حادثة انتحار رابعة في صفوف الجيش خلال 10 أيام لجندي في مرحلة التدريب ضمن لواء المظليين
lebanon 24
09/09/2025 15:38:54 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن رئيس شعبة العمليات: إذا استدعى الأمر فسنستعد للقتال مع حماس سنوات أخرى
lebanon 24
09/09/2025 15:38:54 Lebanon 24 Lebanon 24

إذاعة الجيش الإسرائيلي

الأجهزة الأمنية

روسيا اليوم

الإسرائيلي

إسرائيل

روسيا

القدس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:21 | 2025-09-09
08:03 | 2025-09-09
08:00 | 2025-09-09
07:29 | 2025-09-09
07:10 | 2025-09-09
07:01 | 2025-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24