في رام الله.. إذاعة الجيش الإسرائيلي تكشف عن حادثتين أمنيتين استثنائيتين

كشفت أنه خلال الأسبوعين الأخيرين وقعت حادثتان أمنيتان استثنائيتان في مدينة .

Advertisement

وذكرت أنه "في حادثة واحدة، ضبطت قوات الجيش سلاحا نوعيا مع مواد متفجرة نوعية، يعتقد أنها سرقت من الجيش ووجدت بحوزة جهات مسلحة في رام الله.



نوع السلاح لم يسمح بنشره، لكن لو استخدم في هجوم ضد قوات الجيش، لكان من الممكن أن ينتهي بنتائج دموية".



وأضافت أنه "بالتوازي، تتابع منذ أيام أيضا حادثة أخرى وقعت في رام الله، حيث انفجرت سيارة مفخخة قرب مركز تجاري رئيسي في المدينة، والتقديرات تشير إلى أن السيارة انفجرت عن طريق الخطأ، بينما كان من المفترض أن تنفجر في وقت ومكان آخر".



ولفتت الإذاعة إلى أن "محاولة تنفيذ هجوم باستخدام سيارة مفخخة، وحيازة سلاح نوعي، وهجوم إطلاق نار دموي حدث في أمس – تسلسل أحداث في غضون أسبوعين فقط، يظهر مؤشرا خطيرا لتصعيد ميداني في فترة حساسة. (روسيا اليوم)