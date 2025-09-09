في القاهرة.. مباحثات بين عراقجي وعبد العاطي قبيل لقاء غروسي



جاء ذلك خلال لقاء مع وزير الخارجية عباس عراقجي في القاهرة، لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة التطورات الأخيرة بشأن الملف الإيراني والجهود المبذولة لتيسير التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.



وأكد عبد العاطي على أهمية مواصلة الجهود لتهيئة الظروف للتوصل لتسوية مرضية ومستدامة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، تراعي مصالح كافة الأطراف، وتسهم في تحقيق التهدئة واستعادة الثقة وإيجاد مناخ داعم لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما ثمن الوزيران وتيرة اللقاءات والاتصالات بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة، وأكدا على التطلع لمواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين حول الموضوعات الثنائية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون الإقتصادي والتجاري والسياحي، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.



وكانت وكالة "إرنا" الرسمية قد أعلنت أن عراقجي سيلتقي في مصر بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، التي علقت التعاون معها في ، فيما وصل عراقجي إلى القاهرة صباح اليوم. (العربية)