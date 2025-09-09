29
عربي-دولي
في القاهرة.. مباحثات بين عراقجي وعبد العاطي قبيل لقاء غروسي
Lebanon 24
09-09-2025
|
17:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد
وزير الخارجية
المصري بدر عبد العاطي على أهمية مواصلة الجهود لتهيئة الظروف للتوصل لتسوية بين
إيران
والوكالة الدولية للطاقة الذرية تسهم في تحقيق التهدئة واستعادة الثقة وإيجاد مناخ داعم لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.
جاء ذلك خلال لقاء مع وزير الخارجية
الإيراني
عباس عراقجي في القاهرة، لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة التطورات الأخيرة بشأن الملف
النووي
الإيراني والجهود
المصرية
المبذولة لتيسير التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم
وزارة الخارجية
المصرية السفير تميم خلاف، أن الوزيرين بحثا التطورات الإقليمية وفى مقدمتها الأوضاع في غزة، وضرورة وقف العدوان
الإسرائيلي
على غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية ورفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.
وأكد عبد العاطي على أهمية مواصلة الجهود لتهيئة الظروف للتوصل لتسوية مرضية ومستدامة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، تراعي مصالح كافة الأطراف، وتسهم في تحقيق التهدئة واستعادة الثقة وإيجاد مناخ داعم لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.
كما ثمن الوزيران وتيرة اللقاءات والاتصالات بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة، وأكدا على التطلع لمواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين حول الموضوعات الثنائية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون الإقتصادي والتجاري والسياحي، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
وكانت وكالة "إرنا" الرسمية قد أعلنت أن عراقجي سيلتقي في مصر بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، التي علقت
طهران
التعاون معها في
تموز
، فيما وصل عراقجي إلى القاهرة صباح اليوم. (العربية)
