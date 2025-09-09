أحدها يحمل اسم "ماكرون".. على ماذا تمّ العثور اليوم أمام مساجد في باريس؟

Advertisement

أفاد قائد شرطة مدينة الفرنسيّة لوران نونيز، عن بدء التحقيقات، بعد العثور على رؤوس خنازير خارج عدد من المساجد.وقالت قناة "BFMTV" ، إنّ "المصلين عثروا على رأس خنزير ملقى أمام مدخل ، وعليه آثار حبر أزرق". أمّا في مونتروي، في منطقة سين سان ، عثر أيضاً على رأس خنزير أمام الإصلاح في شارع سورين.وكشفمصدر في الشرطة الفرنسيّة، أنّ كلمة " " كتبت على رأس خنزير واحد على الأقل.