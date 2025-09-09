Advertisement

عربي-دولي

أحدها يحمل اسم "ماكرون".. على ماذا تمّ العثور اليوم أمام مساجد في باريس؟

Lebanon 24
09-09-2025 | 07:10
A-
A+
Doc-P-1414621-638930241018061365.jpg
Doc-P-1414621-638930241018061365.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد قائد شرطة مدينة باريس الفرنسيّة لوران نونيز، عن بدء التحقيقات، بعد العثور على رؤوس خنازير خارج عدد من المساجد.
Advertisement


وقالت قناة "BFMTV" الفرنسية، إنّ "المصلين عثروا على رأس خنزير ملقى أمام مدخل المسجد، وعليه آثار حبر أزرق". أمّا في مونتروي، في منطقة سين سان دوني، عثر أيضاً على رأس خنزير أمام مسجد الإصلاح في شارع سورين.

وكشفمصدر في الشرطة الفرنسيّة، أنّ كلمة "ماكرون" كتبت على رأس خنزير واحد على الأقل.
 
وأضاف  أنّ "رجلا ذا ملامح أوروبية صُوِّرَ بواسطة كاميرات المراقبة وهو يضع رأس خنزير أمام أحد المساجد". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
ماكرون: علينا بناء عمود أوروبي حقيقي للناتو أمام "حالة اللايقين" لدى الحليف الأميركي
lebanon 24
09/09/2025 17:15:06 Lebanon 24 Lebanon 24
ممرّ يحمل إسم ترامب... هل يُشكّل تهديداً لإيران؟
lebanon 24
09/09/2025 17:15:06 Lebanon 24 Lebanon 24
إسم واحد فقط... هذا هدف إسرائيل الجديد بعد "أبو عبيدة"
lebanon 24
09/09/2025 17:15:06 Lebanon 24 Lebanon 24
مقال عن لبنان يحمل "تحذيراً".. ماذا قال عن "الحزب"؟
lebanon 24
09/09/2025 17:15:06 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

الفرنسية

المصلي

أوروبي

ماكرون

المسجد

روسيا

باريس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:54 | 2025-09-09
10:08 | 2025-09-09
09:59 | 2025-09-09
09:48 | 2025-09-09
09:45 | 2025-09-09
09:30 | 2025-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24