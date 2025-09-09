أحدها يحمل اسم "ماكرون".. على ماذا تمّ العثور اليوم أمام مساجد في باريس؟

29
عربي-دولي
أحدث يحمل اسم "ماكرون".. على ماذا تمّ العثور اليوم أمام مساجد في باريس؟
Lebanon 24
09-09-2025
|
07:10
A-
A+
أفاد قائد شرطة مدينة
باريس
الفرنسيّة لوران نونيز، عن بدء التحقيقات، بعد العثور على رؤوس خنازير خارج عدد من المساجد.
وقالت قناة "BFMTV"
الفرنسية
، إنّ "المصلين عثروا على رأس خنزير ملقى أمام مدخل
المسجد
، وعليه آثار حبر أزرق". أمّا في مونتروي، في منطقة سين سان
دوني
، عثر أيضاً على رأس خنزير أمام
مسجد
الإصلاح في شارع سورين.
وكشفمصدر في الشرطة الفرنسيّة، أنّ كلمة "
ماكرون
" كتبت على رأس خنزير واحد على الأقل.
وأضاف أنّ "رجلا ذا ملامح أوروبية صُوِّرَ بواسطة كاميرات المراقبة وهو يضع رأس خنزير أمام أحد المساجد". (روسيا اليوم)
