كان سيتزوّج مساء اليوم... إليكم ما فعله ضابط إسرائيليّ بنفسه داخل منزله

أفاد موقع "واللا" الإسرائيليّ، عن العثور على جثة ضابط احتياط داخل شقته، في رحوفوت جنوب ، بعدما أقدم على إنهاء حياته، عبر إطلاق النار على نفسه.

وأشار الموقع إلى أنّ الضابط الإسرائيليّ البالغ من العمر 31 عاماً، كان سيتزوّج مساء اليوم. (عربي 21)