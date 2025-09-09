Advertisement

عربي-دولي

كان سيتزوّج مساء اليوم... إليكم ما فعله ضابط إسرائيليّ بنفسه داخل منزله

Lebanon 24
09-09-2025 | 08:03
A-
A+
Doc-P-1414639-638930272042896026.jpg
Doc-P-1414639-638930272042896026.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد موقع "واللا" الإسرائيليّ، عن العثور على جثة ضابط احتياط داخل شقته، في رحوفوت جنوب تل أبيب، بعدما أقدم على إنهاء حياته، عبر إطلاق النار على نفسه.
Advertisement
 
 
وأشار الموقع إلى أنّ الضابط الإسرائيليّ البالغ من العمر 31 عاماً، كان سيتزوّج مساء اليوم. (عربي 21)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
تعرضا لاطلاق نار داخل سيارتهما.. اليكم ما جرى مساء اليوم في طرابلس
lebanon 24
09/09/2025 17:15:19 Lebanon 24 Lebanon 24
في عشقوت.. إليكم ما فعلته سوريّة داخل منزل تعمل فيه
lebanon 24
09/09/2025 17:15:19 Lebanon 24 Lebanon 24
على صخرة الروشة.. هذا ما فعله شخصٌ بنفسه
lebanon 24
09/09/2025 17:15:19 Lebanon 24 Lebanon 24
مساء اليوم... هل لاحقت "درون" إسرائيليّة مواطنين داخل سياراتهم؟
lebanon 24
09/09/2025 17:15:19 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلي

إسرائيل

تل أبيب

سيتز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:54 | 2025-09-09
10:08 | 2025-09-09
09:59 | 2025-09-09
09:48 | 2025-09-09
09:45 | 2025-09-09
09:30 | 2025-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24