عربي-دولي
رعب في أبرز مطارات بريطانيا... إلغاء رحلات والإبلاغ عن الإصابة بأمراض
Lebanon 24
09-09-2025
|
08:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد إنتشار
أخبار
عن تفشّي مواد خطيرة تُهدّد حياة المسافرين، شهد المبنى رقم 4 في
مطار هيثرو
في العاصمة
البريطانية
لندن
، حالة من الرعب والهلع، ما دفع السطات إلى إخلائه وإغلاقه على الفور، وإلغاء عشرات الرحلات الجوية، وإعادة جدولة أخرى.
وفي التفاصيل، قال أكثر من 20 شخصاً داخل المبنى إنّهم أُصيبوا بأعراض مرضية.
وعندما هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان ومعها الأطباء تبيّن بعد إجراء الفحوص والتحاليل أنهم جميعاً لا يعانون من أية مشاكل صحية، ولم يتعرضوا لأية مواد خطرة، ولا يوجد في المكان ما يدعو إلى القلق. (العربية)
