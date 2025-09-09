Advertisement

عربي-دولي

الحجار بحث مع طليس في أوضاع النقل

Lebanon 24
09-09-2025 | 09:08
 استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، وتم البحث في أوضاع قطاع النقل والشاحنات والصهاريج، بالإضافة إلى شؤون بلدية.
كما عرض مع محافظ لبنان الجنوبي منصور ضو لواقع المحافظة ولعدد من الملفات الإدارية والخدماتية.

والتقى قائمقام عاليه بدر زيدان، حيث تم البحث في سبل تحسين وتعزيز العمل الإداري .
