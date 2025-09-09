29
قناة إسرائيليّة: ترامب أعطى الضوء الأخضر لتنفيذ "هجوم الدوحة"
Lebanon 24
09-09-2025
|
09:59
photos
أفادت القناة الـ12
الإسرائيلية
، أنّ الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أعطى الضوء الأخضر للهجوم على قادة
حماس
في العاصمة القطريّة
الدوحة
.
وقال مسؤول إسرائيليّ كبير لوكالة "
رويترز
"، إنّه "تمّ إخطار
الولايات المتحدة
قبل استهداف قادة حماس في العاصمة
القطرية
".
