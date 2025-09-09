Advertisement

عربي-دولي

قناة إسرائيليّة: ترامب أعطى الضوء الأخضر لتنفيذ "هجوم الدوحة"

Lebanon 24
09-09-2025 | 09:59
أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعطى الضوء الأخضر للهجوم على قادة حماس في العاصمة القطريّة الدوحة.
وقال مسؤول إسرائيليّ كبير لوكالة "رويترز"، إنّه "تمّ إخطار الولايات المتحدة قبل استهداف قادة حماس في العاصمة القطرية".
 
 
 
