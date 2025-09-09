Advertisement

عربي-دولي

كم طائرة إسرائيليّة شاركت في "هجوم الدوحة"؟

Lebanon 24
09-09-2025
كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أنّ أكثر من 10 طائرات مقاتلة إسرائيلية شاركت في الهجوم الذي استهدف إجتماع قادة حركة "حماس" في الدوحة.
إسرائيل

حماس

