إدانات عربيّة ودوليّة للهجوم الإسرائيليّ على الدوحة

أدانت دول عربيّة الهجوم الإسرائيليّ الذي استهدف وفد حركة " " المفاوض"، في العاصمة القطريّة الدوحة.قال المتحدث باسم القطرية ماجد الأنصاري، في بيان، إن "الاعتداء الإجرامي يشكل انتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية، وتهديدا خطيرا لأمن وسلامة القطريين والمقيمين في قطر".وتابع أن "الوزارة تؤكد أن الجهات الأمنية والدفاع المدني والجهات المختصة قد باشرت على الفور التعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء تبعاته وضمان سلامة القاطنين والمناطق المحيطة".وشدد على أنه "إن دولة قطر إذ تدين بشدة هذا الاعتداء، فإنها تؤكد أنها لن تتهاون مع هذا السلوك المتهور والعبث المستمر بأمن الإقليم وأي عمل يستهدف أمنها وسيادتها، وأن التحقيقات جارية على أعلى مستوى، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل فور توفرها".وأدان الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب الإماراتي، بأشد العبارات، الاعتداء الإسرائيلي السافر والجبان الذي استهدف دولة قطر، مؤكدا أن هذا الهجوم المتهور يشكل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر، واعتداء خطيرا على القانون الدولي وميثاق ، وتصعيدا غير مسؤول يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.وأعرب الشيخ عبدالله بن زايد عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة قطر، ودعمها الثابت لكل ما من شأنه حماية أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. كما شدد على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري، محذّرا من أن استمرار مثل هذه الأعمال التصعيدية من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي ويجرّ المنطقة إلى مسارات خطيرة ستكون لها تداعيات كارثية على الأمن والسلم الدوليين.ودعا وزير الخارجية الإماراتي المجتمع الدولي، ولا سيما ، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لردع ووقف هذه الاعتداءات الهمجية ، مؤكدا أن استمرار هذا النهج العدواني يعكس سلوكا متهورا سيدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والتصعيد، ويقوّض فرص تحقيق الأمن والاستقرار.وحذّر من أن التمادي في مثل هذه الهجمات المتهورة، في ظل غياب موقف دولي رادع وحاسم، ستكون له تداعيات بالغة الخطورة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويكرّس واقعًا لا يمكن السكوت عنه أو قبوله.كذلك، أدان المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، الثلاثاء، الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.وقال قرقاش على حسابه الرسمي على منصة إكس: "أمن دول الخليج العربي لا يتجزأ، ونقف قلبا وقالبا مع دولة قطر الشقيقة، مدينين الهجوم الإسرائيلي الغادر الذي استهدفها، ومؤكدين تضامننا الكامل معها في مواجهة هذا الاعتداء".وأضاف: "حفظ الله قطر قيادة وشعبا، وحفظ دول الخليج العربي".وأدان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "الهجوم الإسرائيلي السافر على قطر".وأضاف: "نضع كامل إمكانياتنا لمساندة قطر في أي إجراء تتخذه".كذلك، أدان لجامعة أحمد أبو الغيط "الهجوم الذي شنته وأعلنت عن مسؤوليته إسرائيل، على أبنية سكنية مدنية في العاصمة القطرية الدوحة".كما ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بالهجوم الإسرائيلي على قطر.وفي أوّل تعليق على الضربات الإسرائيلية على قطر، قال البابا لاوون الرابع عشر، إنّ "الوضع برمّته خطير للغاية".