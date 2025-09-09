Advertisement

بعد "هجوم الدوحة"... بيان مشترك لنتنياهو وكاتس وهذه تفاصيله

Lebanon 24
09-09-2025 | 11:03
Doc-P-1414729-638930385074767295.jpg
Doc-P-1414729-638930385074767295.jpg photos 0
أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس بيانًا مشتركًا بعد الهجوم الإسرائيلي الذي نُفّذ على العاصمة القطرية الدوحة.
وجاء في البيان:"بعد هجمات أمس أصدر نتنياهو تعليمات لأجهزة الأمن بالاستعداد لإحباط خطط قادة حماس". 

أضاف البيان: "في ضوء فرصة عملياتية قرر نتنياهو وكاتس تنفيذ التعليمات التي صدرت للجيش والشاباك". 

تابع: "رئيس الوزراء ووزير الدفاع يعتبران الإجراء مبررا لأن قيادة حماس نظمت مذبحة 7 تشرين الاول". 

ختم: "حماس لم تتوقف عن شن أعمال قاتلة ضد إسرائيل ومواطنيها". 

 

 

 
