بعد "هجوم الدوحة"... بيان مشترك لنتنياهو وكاتس وهذه تفاصيله

أصدر ووزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس بيانًا مشتركًا بعد الهجوم الذي نُفّذ على العاصمة .

وجاء في البيان:"بعد هجمات أمس أصدر تعليمات لأجهزة الأمن بالاستعداد لإحباط خطط قادة ".

أضاف البيان: "في ضوء فرصة عملياتية قرر نتنياهو وكاتس تنفيذ التعليمات التي صدرت للجيش والشاباك".تابع: "رئيس الوزراء ووزير الدفاع يعتبران الإجراء مبررا لأن قيادة حماس نظمت مذبحة 7 تشرين الاول".ختم: "حماس لم تتوقف عن شن أعمال قاتلة ضد ومواطنيها".