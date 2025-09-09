27
ما قبل الضربة على الدوحة.. كواليس تكشفها الصحافة الإسرائيلية
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن تفاصيل اليوم السابق للعملية الجوية التي نفذها سلاح الجو
الإسرائيلي
الثلاثاء في الدوحة، واستهدفت قيادات من حركة "
حماس
".
بحسب جيروزالم بوست، قال مصدر
دبلوماسي
إن حماس كانت قد تسلّمت اقتراحًا جديدًا من قطر، وصلها عبر المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الأسبوع الماضي في
باريس
.
وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء القطري اجتمع بقيادة حماس يوم الإثنين، وتم الاتفاق على لقاء ثانٍ الثلاثاء لبحث المقترح، الذي قيل إنه جاء عبر وساطة تركية.
تفاصيل العملية الجوية
شاركت في الهجوم نحو 15 طائرة مقاتلة. وأُطلقت أكثر من 10 قذائف جوية أصابت الهدف بفارق ثوانٍ قليلة، حيث جرى استهداف هدف واحد فقط.
كما زوِّدت الطائرات بالوقود في الجو قبل أن تعود وتهبط جميعها
في إسرائيل
بعد التنفيذ.
في السياق، أفادت التقارير بأن العملية أُديرت من غرفة عمليات خاصة تابعة لجهاز الشاباك وسط البلاد، بينما تولّى سلاح الجو التنفيذ المباشر.
وفي غرفة القيادة المتقدمة، كان حاضرًا، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو،
وزير الدفاع
يسرائيل كاتس، رئيس الاستخبارات العسكرية شلومي بيندر، القائم بأعمال رئيس الشاباك ونائبه.
وفي غرفة عمليات سلاح الجو حضر كل من، رئيس الأركان أيال زامير وقائد سلاح الجو اللواء تومر بار. (سكاي نيوز)
