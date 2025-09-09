Advertisement

عربي-دولي

بعد استهداف قطر.. وسائل إعلام إسرائيلية تنشر صورة أحد المستهدفين من حماس

Lebanon 24
09-09-2025 | 12:33
نشرت وسائل إعلام عبرية، صورة لأحد المستهدفين في الهجوم الإسرائيلي الذي طال قيادات حركة "حماس" في الدوحة، وقالت إنه جهاد لبد رئيس مكتب القيادي خليل الحية.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن اليوم الثلاثاء مهاجمة سلاح الجو بشكل موجه قيادة "حماس"، فيما أضافت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مسؤولين أن خليل الحية وزاهر جبارين من بين المستهدفين في قطر.
 
 
 

