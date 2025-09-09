بعد استهداف قطر.. وسائل إعلام إسرائيلية تنشر صورة أحد المستهدفين من حماس

نشرت وسائل إعلام عبرية، صورة لأحد المستهدفين في الهجوم الذي طال قيادات حركة " " في ، وقالت إنه جهاد لبد القيادي .

Advertisement

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن اليوم الثلاثاء مهاجمة سلاح الجو بشكل موجه قيادة "حماس"، فيما أضافت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مسؤولين الحية وزاهر جبارين من بين المستهدفين في قطر.