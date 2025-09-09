Advertisement

عربي-دولي

بعد توقيعها اتفاقاً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية… كيف علّقت إيران؟

Lebanon 24
09-09-2025 | 15:34
أوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الاتفاق الجديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الموقّع في القاهرة، سيكون لاغيًا في حال تعرضت إيران لأي عدوان.
وأشار عراقجي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري بدر عبد العاطي ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم في القاهرة، إلى أن الاتفاق يراعي مخاوف جميع الأطراف ويحافظ على سيادة إيران، مؤكدًا أن "في حالة تعرض إيران لأية أعمال عدائية أو إعادة فرض قرارات مجلس الأمن التي تم إنهاء العمل بها، فإن إيران ستعتبر هذه الخطوات العملية منتهية".


وأضاف أن طهران علقت العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد الهجمات "الإرهابية" التي طالت منشآتها النووية، مؤكدا أنه لا يمكن لأي أمة أن تواصل العمل عندما تُستهدف منشآتها بشكل متعمد، مشيرا إلى انخراط الطرفين في محادثات لرسم نموذج جديد يمكنهما من الاستمرار في التعاون.


وأشار إلى أنه أجرى مع غروسي، جولة مفاوضات جديدة اليوم في القاهرة، وتمكنا من إنهاء الاتفاق الجديد، مؤكدا أن الخطوات العملية فيما يتعلق بالضمانات وتنفيذها تناولت جميع المخاوف الإيرانية وتتسق تماما مع التشريعات البرلمانية الإيرانية وتراعي جميع الشواغل وتضمن حقوق إيران.



وأكد أن الاتفاق ينص على بعض نماذج التعاون التي تعكس الموقف الأمني التي تواجهه إيران والوكالة الدولية، بما يضمن استمرار التعاون بطريقة تحترم السيادة الإيرانية.



وذكر أن "الرسالة واضحة بأن إيران لن تقوض سيادتها وحقوقها وأمنها، وفي ذات الوقت فإنها تظهر المسؤولية التامة والحقوق الخاصة بالتوصل إلى اتفاق لاستمرار التعاون بين الطرفين بغض النظر عن العدوان الغادر".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24