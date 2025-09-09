بعد توقيعها اتفاقاً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية… كيف علّقت إيران؟

أوضح عباس عراقجي أن الاتفاق الجديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الموقّع في القاهرة، سيكون لاغيًا في حال تعرضت لأي عدوان.

وأشار عراقجي، في مشترك مع نظيره المصري بدر عبد العاطي ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم في القاهرة، إلى أن الاتفاق يراعي مخاوف جميع الأطراف ويحافظ على سيادة إيران، مؤكدًا أن "في حالة تعرض إيران لأية أعمال عدائية أو إعادة فرض قرارات التي تم إنهاء العمل بها، فإن إيران ستعتبر هذه الخطوات العملية منتهية".





وأشار إلى أنه أجرى مع غروسي، جولة مفاوضات جديدة اليوم في القاهرة، وتمكنا من إنهاء الاتفاق الجديد، مؤكدا أن الخطوات العملية فيما يتعلق بالضمانات وتنفيذها تناولت جميع المخاوف وتتسق تماما مع التشريعات البرلمانية الإيرانية وتراعي جميع الشواغل وتضمن حقوق إيران.







وأكد أن الاتفاق ينص على بعض نماذج التعاون التي تعكس الموقف الأمني التي تواجهه إيران والوكالة الدولية، بما يضمن استمرار التعاون بطريقة تحترم السيادة الإيرانية.







وذكر أن "الرسالة واضحة بأن إيران لن تقوض سيادتها وحقوقها وأمنها، وفي ذات الوقت فإنها تظهر المسؤولية التامة والحقوق الخاصة بالتوصل إلى اتفاق لاستمرار التعاون بين الطرفين بغض النظر عن العدوان الغادر".