27
o
بيروت
28
o
طرابلس
25
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
22
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
17
o
بشري
23
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد توقيعها اتفاقاً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية… كيف علّقت إيران؟
Lebanon 24
09-09-2025
|
15:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوضح
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي أن الاتفاق الجديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الموقّع في القاهرة، سيكون لاغيًا في حال تعرضت
إيران
لأي عدوان.
Advertisement
وأشار عراقجي، في
مؤتمر صحفي
مشترك مع نظيره المصري بدر عبد العاطي ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم في القاهرة، إلى أن الاتفاق يراعي مخاوف جميع الأطراف ويحافظ على سيادة إيران، مؤكدًا أن "في حالة تعرض إيران لأية أعمال عدائية أو إعادة فرض قرارات
مجلس الأمن
التي تم إنهاء العمل بها، فإن إيران ستعتبر هذه الخطوات العملية منتهية".
وأضاف أن
طهران
علقت العمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد الهجمات "الإرهابية" التي طالت منشآتها النووية، مؤكدا أنه لا يمكن لأي أمة أن تواصل العمل عندما تُستهدف منشآتها بشكل متعمد، مشيرا إلى انخراط الطرفين في محادثات لرسم نموذج جديد يمكنهما من الاستمرار في التعاون.
وأشار إلى أنه أجرى مع غروسي، جولة مفاوضات جديدة اليوم في القاهرة، وتمكنا من إنهاء الاتفاق الجديد، مؤكدا أن الخطوات العملية فيما يتعلق بالضمانات وتنفيذها تناولت جميع المخاوف
الإيرانية
وتتسق تماما مع التشريعات البرلمانية الإيرانية وتراعي جميع الشواغل وتضمن حقوق إيران.
وأكد أن الاتفاق ينص على بعض نماذج التعاون التي تعكس الموقف الأمني التي تواجهه إيران والوكالة الدولية، بما يضمن استمرار التعاون بطريقة تحترم السيادة الإيرانية.
وذكر أن "الرسالة واضحة بأن إيران لن تقوض سيادتها وحقوقها وأمنها، وفي ذات الوقت فإنها تظهر المسؤولية التامة والحقوق الخاصة بالتوصل إلى اتفاق لاستمرار التعاون بين الطرفين بغض النظر عن العدوان الغادر".
مواضيع ذات صلة
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: تعليق إيران تعاونها مع الوكالة أمر "مؤسف للغاية"
Lebanon 24
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: تعليق إيران تعاونها مع الوكالة أمر "مؤسف للغاية"
10/09/2025 02:36:29
10/09/2025 02:36:29
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرا خارجية فرنسا والسعودية يدعوان إيران إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية واستئناف المفاوضات النووية
Lebanon 24
وزيرا خارجية فرنسا والسعودية يدعوان إيران إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية واستئناف المفاوضات النووية
10/09/2025 02:36:29
10/09/2025 02:36:29
Lebanon 24
Lebanon 24
اتفاق جديد بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة
Lebanon 24
اتفاق جديد بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة
10/09/2025 02:36:29
10/09/2025 02:36:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: عراقجي بحث مع كالاس إجراء الترويكا غير المسؤول والتفاعل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: عراقجي بحث مع كالاس إجراء الترويكا غير المسؤول والتفاعل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
10/09/2025 02:36:29
10/09/2025 02:36:29
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية
مجلس الأمن
مؤتمر صحفي
الإيرانية
البرلمان
الإيراني
برلماني
تابع
قد يعجبك أيضاً
رسميا: فشل العملية الإسرائيلية في الدوحة.. "حماس" تعلّق ونتنياهو يتفاخر بتنفيذ وعده
Lebanon 24
رسميا: فشل العملية الإسرائيلية في الدوحة.. "حماس" تعلّق ونتنياهو يتفاخر بتنفيذ وعده
13:29 | 2025-09-09
09/09/2025 01:29:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الهجوم على قطر.. ترامب: نتنياهو أخبرني أنه يريد السلام
Lebanon 24
بعد الهجوم على قطر.. ترامب: نتنياهو أخبرني أنه يريد السلام
16:41 | 2025-09-09
09/09/2025 04:41:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد محاولة اغتياله… صورة لخليل الحيّة من داخل المستشفى شاهدوها
Lebanon 24
بعد محاولة اغتياله… صورة لخليل الحيّة من داخل المستشفى شاهدوها
16:38 | 2025-09-09
09/09/2025 04:38:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: وزيرة جديدة تفقد وعيها أثناء تعيينها
Lebanon 24
بالفيديو: وزيرة جديدة تفقد وعيها أثناء تعيينها
16:15 | 2025-09-09
09/09/2025 04:15:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"شعاع النصر".. سباق عالمي يشتعل على أسلحة الليزر
Lebanon 24
"شعاع النصر".. سباق عالمي يشتعل على أسلحة الليزر
16:00 | 2025-09-09
09/09/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"قمة النار"... غارات إسرائيليّة تستهدف قيادة "حماس" في الدوحة (صور وفيديو)
Lebanon 24
"قمة النار"... غارات إسرائيليّة تستهدف قيادة "حماس" في الدوحة (صور وفيديو)
08:54 | 2025-09-09
09/09/2025 08:54:53
Lebanon 24
Lebanon 24
في منطقة بطشاي... سوريٌّ قتل ربّ عمله (فيديو)
Lebanon 24
في منطقة بطشاي... سوريٌّ قتل ربّ عمله (فيديو)
08:37 | 2025-09-09
09/09/2025 08:37:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
09/09/2025 06:42:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد محاولة اغتياله… صورة لخليل الحيّة من داخل المستشفى شاهدوها
Lebanon 24
بعد محاولة اغتياله… صورة لخليل الحيّة من داخل المستشفى شاهدوها
16:38 | 2025-09-09
09/09/2025 04:38:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV تنشر صورة لابنها من داخل المستشفى وتدعو له بالشفاء
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV تنشر صورة لابنها من داخل المستشفى وتدعو له بالشفاء
03:14 | 2025-09-09
09/09/2025 03:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:29 | 2025-09-09
رسميا: فشل العملية الإسرائيلية في الدوحة.. "حماس" تعلّق ونتنياهو يتفاخر بتنفيذ وعده
16:41 | 2025-09-09
بعد الهجوم على قطر.. ترامب: نتنياهو أخبرني أنه يريد السلام
16:38 | 2025-09-09
بعد محاولة اغتياله… صورة لخليل الحيّة من داخل المستشفى شاهدوها
16:15 | 2025-09-09
بالفيديو: وزيرة جديدة تفقد وعيها أثناء تعيينها
16:00 | 2025-09-09
"شعاع النصر".. سباق عالمي يشتعل على أسلحة الليزر
15:34 | 2025-09-09
بعد الهجوم الإسرائيلي.. قطر توجه رسالة إلى مجلس الأمن
فيديو
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
10/09/2025 02:36:29
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى.. دانييلا رحمة تكشف سبب إخفاء حملها وتفصح عن هذه الأسرار (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى.. دانييلا رحمة تكشف سبب إخفاء حملها وتفصح عن هذه الأسرار (فيديو)
23:00 | 2025-09-08
10/09/2025 02:36:29
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
10/09/2025 02:36:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24