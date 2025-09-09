Advertisement

عربي-دولي

بعد محاولة اغتياله… صورة لخليل الحيّة من داخل المستشفى شاهدوها

Lebanon 24
09-09-2025 | 16:38
A-
A+
Doc-P-1414872-638930582550874183.png
Doc-P-1414872-638930582550874183.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نُشرت صورة للقيادي في حماس خليل الحية من داخل المستشفى بعد ساعات من محاولة اغتياله، التي أودت بحياة ابنه ومدير مكتبه و3  أعضاء آخرين في الحركة.
Advertisement

وأكدت حماس في بيانها "فشل" الهجوم الإسرائيلي على الدوحة في "اغتيال أعضاء الوفد المفاوض"، مشيرةً إلى سقوط 5 من أعضائها جراء الاستهداف الإسرائيلي.

مواضيع ذات صلة
مذيعة أخبار الـ MTV تنشر صورة لابنها من داخل المستشفى وتدعو له بالشفاء
lebanon 24
10/09/2025 02:36:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية القطرية تؤكد استهداف نجل خليل الحية في الهجوم الإسرائيلي
lebanon 24
10/09/2025 02:36:42 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر قيادي في حماس لـ"الجزيرة": نجاة الوفد القيادي لحركة حماس برئاسة خليل الحية
lebanon 24
10/09/2025 02:36:42 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: مقتل رئيس حركة حماس خليل الحية في هجوم الدوحة
lebanon 24
10/09/2025 02:36:42 Lebanon 24 Lebanon 24

خليل الحية

الإسرائيلي

مدير مكتب

خليل الحي

إسرائيل

الدوحة

حماس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:29 | 2025-09-09
16:41 | 2025-09-09
16:15 | 2025-09-09
16:00 | 2025-09-09
15:34 | 2025-09-09
15:34 | 2025-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24