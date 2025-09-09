Advertisement

عربي-دولي

"شعاع النصر".. سباق عالمي يشتعل على أسلحة الليزر

Lebanon 24
09-09-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1414873-638930583101243091.png
Doc-P-1414873-638930583101243091.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لم يعد ميزان القوة في الحروب يُقاس فقط بالصواريخ الباليستية أو الطائرات المقاتلة، بل انتقل إلى مرحلة جديدة من سباق التسلح: الليزر الحربي.

في استعراض يوم النصر الأخير، كشفت الصين عن سلاحها الجديد LY-1، الذي يوصف بأنه أقوى نظام دفاع جوي ليزري في العالم، موجه بالأساس لتعزيز قوة البحرية الصينية في بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان. ظهور السلاح لم يكن مجرد استعراض، بل رسالة مباشرة: بكين دخلت رسميًا سباق "حرب الليزر".
Advertisement

جاء النظام الصيني مثبتًا على برج ضخم بفتحات دائرية يعتقد أنها مخصصة لتوجيه شعاع ليزري عالي الطاقة، مع مستشعرات بصرية وحرارية دقيقة. ويؤكد خبراء أن السلاح قادر على إسقاط المسيّرات والصواريخ المضادة للسفن بل وحتى بعض الصواريخ الباليستية قصيرة المدى، وبكلفة زهيدة مقارنة بالصواريخ الاعتراضية.

الولايات المتحدة، التي تسعى لردع الأسراب الصينية منخفضة الكلفة، طورت برنامج HELIOS بقدرة تتجاوز 60 كيلوواط، مركّب على المدمرة "USS Preble"، ونجح بالفعل في إسقاط مسيّرة خلال اختبار عملي.

أما إسرائيل فتعوّل على Iron Beam بقدرة 100 – 150 كيلوواط، وهو سلاح قادر على تدمير الصواريخ القصيرة والمسيّرات بتكلفة لا تتجاوز 3 دولارات للطلقة، مقابل عشرات آلاف الدولارات لصاروخ "تامير".

المملكة المتحدة بدورها طورت نظام DragonFire بقوة 50 كيلوواط، قادر على إصابة هدف بحجم عملة معدنية من كيلومتر واحد، ويُستخدم ضد الطائرات المسيّرة وقذائف الهاون، بكلفة تشغيل لا تتجاوز 10 جنيهات إسترلينية.

روسيا كشفت عن أنظمة مثل بيريسفيت و"زاديرا" لتعطيل الأقمار الصناعية وإسقاط المسيّرات. الهند بدورها تختبر نظامًا بقدرة 30 كيلوواط قادرًا على تحييد أسراب المسيّرات، فيما تنتج كوريا الجنوبية أنظمة منخفضة الكلفة (1.5 دولار للطلقة) لمواجهة التهديدات الجوية الصغيرة.

لماذا الليزر؟

أظهرت حروب حديثة مثل أوكرانيا خطورة المسيّرات منخفضة التكلفة، التي تستنزف الدفاعات التقليدية باهظة الثمن. هنا يبرز الليزر كحل مثالي: ذخيرة غير محدودة، سرعة الضوء، وكلفة زهيدة.

بين LY-1 الصيني، وHELIOS الأميركي، وIron Beam الإسرائيلي، وDragonFire البريطاني، يتشكل سباق عالمي جديد عنوانه: من يسيطر على شعاع النصر؟
الصين تراهن على قلب موازين القوى البحرية، أميركا على تحصين أساطيلها، إسرائيل على تعزيز مظلتها الدفاعية، وبريطانيا على موقع تنافسي. أما روسيا والهند وكوريا الجنوبية فتؤسس بدورها لحضور قوي في معركة تكنولوجية قد تحسم حروب الغد بالضوء بدل البارود. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
أنثروبيك تطلق "Claude AI": منافسة محتدمة في سباق الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
10/09/2025 02:36:49 Lebanon 24 Lebanon 24
فغالي الأب والابن يهيمنان على سباق "تسلق الهضبة"
lebanon 24
10/09/2025 02:36:49 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا يُنصح بتجنب الليزر خلال الحمل؟
lebanon 24
10/09/2025 02:36:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الأهلي يواجه النصر في نهائي "السوبر"
lebanon 24
10/09/2025 02:36:49 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الإسرائيلي

البريطاني

بريطانيا

أوكرانيا

إسرائيل

المملكة

الصينية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:29 | 2025-09-09
16:41 | 2025-09-09
16:38 | 2025-09-09
16:15 | 2025-09-09
15:34 | 2025-09-09
15:34 | 2025-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24