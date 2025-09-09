"شعاع النصر".. سباق عالمي يشتعل على أسلحة الليزر

Advertisement

في استعراض يوم النصر الأخير، كشفت عن سلاحها الجديد LY-1، الذي يوصف بأنه أقوى نظام دفاع جوي ليزري في العالم، موجه بالأساس لتعزيز قوة البحرية في بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان. ظهور السلاح لم يكن مجرد استعراض، بل رسالة مباشرة: بكين دخلت رسميًا سباق "حرب الليزر".جاء النظام الصيني مثبتًا على برج ضخم بفتحات دائرية يعتقد أنها مخصصة لتوجيه شعاع ليزري عالي الطاقة، مع مستشعرات بصرية وحرارية دقيقة. ويؤكد خبراء أن السلاح قادر على إسقاط المسيّرات والصواريخ المضادة للسفن بل وحتى بعض الصواريخ الباليستية قصيرة المدى، وبكلفة زهيدة مقارنة بالصواريخ الاعتراضية.، التي تسعى لردع الأسراب الصينية منخفضة الكلفة، طورت برنامج HELIOS بقدرة تتجاوز 60 كيلوواط، مركّب على المدمرة "USS Preble"، ونجح بالفعل في إسقاط مسيّرة خلال اختبار عملي.أما فتعوّل على Iron Beam بقدرة 100 – 150 كيلوواط، وهو سلاح قادر على تدمير الصواريخ القصيرة والمسيّرات بتكلفة لا تتجاوز 3 دولارات للطلقة، مقابل عشرات آلاف الدولارات لصاروخ "تامير".المتحدة بدورها طورت نظام DragonFire بقوة 50 كيلوواط، قادر على إصابة هدف بحجم عملة معدنية من كيلومتر واحد، ويُستخدم ضد الطائرات المسيّرة وقذائف الهاون، بكلفة تشغيل لا تتجاوز 10 جنيهات إسترلينية.كشفت عن أنظمة مثل بيريسفيت و"زاديرا" لتعطيل الأقمار الصناعية وإسقاط المسيّرات. الهند بدورها تختبر نظامًا بقدرة 30 كيلوواط قادرًا على تحييد أسراب المسيّرات، فيما تنتج كوريا الجنوبية أنظمة منخفضة الكلفة (1.5 دولار للطلقة) لمواجهة التهديدات الجوية الصغيرة.أظهرت حروب حديثة مثل خطورة المسيّرات منخفضة التكلفة، التي تستنزف الدفاعات التقليدية باهظة الثمن. هنا يبرز الليزر كحل مثالي: ذخيرة غير محدودة، سرعة الضوء، وكلفة زهيدة.بين LY-1 الصيني، وHELIOS الأميركي، وIron Beam ، وDragonFire ، يتشكل سباق عالمي جديد عنوانه: من يسيطر على شعاع النصر؟الصين تراهن على قلب موازين القوى البحرية، أميركا على تحصين أساطيلها، إسرائيل على تعزيز مظلتها الدفاعية، وبريطانيا على موقع تنافسي. أما روسيا والهند وكوريا الجنوبية فتؤسس بدورها لحضور قوي في معركة تكنولوجية قد تحسم حروب الغد بالضوء بدل البارود. (ارم نيوز)