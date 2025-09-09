بعد الهجوم على قطر.. ترامب: نتنياهو أخبرني أنه يريد السلام

Advertisement

أعلن الرئيس الأميركي ، أنه تحدث هاتفيًا مع بعد الهجوم على الأراضي ، وأخبره أنه يريد السلام.وقال : "أعتقد أن هذا الحادث المؤسف يمكن أن يكون فرصة لتحقيق السلام". مضيفا: "أريد إطلاق جميع الرهائن وإعادة جثث الموتى وإنهاء الحرب في غزة الآن".