عربي-دولي

بعد الهجوم على قطر.. ترامب: نتنياهو أخبرني أنه يريد السلام

Lebanon 24
09-09-2025 | 16:41
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه تحدث هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد الهجوم على الأراضي القطرية، وأخبره أنه يريد السلام.
وقال ترامب: "أعتقد أن هذا الحادث المؤسف يمكن أن يكون فرصة لتحقيق السلام". مضيفا: "أريد إطلاق جميع الرهائن وإعادة جثث الموتى وإنهاء الحرب في غزة الآن".
