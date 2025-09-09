ألسنة اللهب تتصاعد منها... هجوم بمسيّرة يستهدف سفينة "ألما" في تونس (فيديو)

- أسطول الصمود العالمي: طائرة مسيّرة استهدفت سفينة "ألما" في ميناء سيدي بوسعيد بتونس



- عن إدارة أسطول الصمود: السفينة الأكبر تتعرض لهجوم جديد بمسيرة حارقة واندلاع حريق على متنها



- الجزيرة عن إدارة أسطول الصمود: تمت السيطرة على الوضع بعد تعرض السفينة الأكبر…

وأشارت الهيئة إلى اندلاع حريق على متن السفينة أثناء رسوّها في ميناء سيدي بوسعيد بضواحي العاصمة .وقالت هيئة أسطول الصمود: "تعرض ثاني أكبر سفينة (ألما) لهجوم جديد بمسيّرة واندلاع حريق على متنها".وأضافت الهيئة: "السفينة التي تم الاعتداء عليها تحمل ، كان على متنها 9 مشاركين، والجميع بحالة جيدة وليس هناك إصابات".وأظهر مقطع فيديو السفينة وألسنة اللهب تتصاعد منها.يذكر أن سفن أسطول الصمود العالمي رست في ميناء سيدي بوسعيد قرب العاصمة التونسية، قبل أن تنطلق الأربعاء باتجاه غزة.