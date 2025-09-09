ألسنة اللهب تتصاعد منها... هجوم بمسيّرة يستهدف سفينة "ألما" في تونس (فيديو)

- أسطول الصمود العالمي: طائرة مسيّرة استهدفت سفينة "ألما" الإسبانية في ميناء سيدي بوسعيد بتونس
- الجزيرة عن إدارة أسطول الصمود: السفينة الأكبر تتعرض لهجوم جديد بمسيرة حارقة واندلاع حريق على متنها
- الجزيرة عن إدارة أسطول الصمود: تمت السيطرة على الوضع بعد تعرض السفينة الأكبر… pic.twitter.com/UOHSSkyfEs
