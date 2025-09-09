Advertisement

عربي-دولي

ألسنة اللهب تتصاعد منها... هجوم بمسيّرة يستهدف سفينة "ألما" في تونس (فيديو)

Lebanon 24
09-09-2025 | 23:15
أعلنت هيئة أسطول الصمود، ليل الأربعاء، أن السفينة "ألما"، ثاني أكبر سفنها، تعرضت لهجوم جديد بواسطة مسيّرة.

وأشارت الهيئة إلى اندلاع حريق على متن السفينة أثناء رسوّها في ميناء سيدي بوسعيد بضواحي العاصمة التونسية.

وقالت هيئة أسطول الصمود: "تعرض ثاني أكبر سفينة (ألما) لهجوم جديد بمسيّرة واندلاع حريق على متنها".

وأضافت الهيئة: "السفينة التي تم الاعتداء عليها تحمل العلم البريطاني، كان على متنها 9 مشاركين، والجميع بحالة جيدة وليس هناك إصابات".

وأظهر مقطع فيديو السفينة وألسنة اللهب تتصاعد منها.

يذكر أن سفن أسطول الصمود العالمي رست في ميناء سيدي بوسعيد قرب العاصمة التونسية، قبل أن تنطلق الأربعاء باتجاه غزة.


