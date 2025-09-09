Advertisement

عربي-دولي

هجوم إسرائيل على قطر يفاقم قلق عائلات الأسرى في غزة

Lebanon 24
09-09-2025 | 23:24
أعلن منتدى عائلات الرهائن والمفقودين الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة "حماس"، الذي يمثل معظم عائلات الأسرى الإسرائيليين، أنه "يتابع التطورات في الدوحة بقلق بالغ وتوجس شديدين".
وأعربت عائلات الرهائن عن تخوفها من تداعيات الضربة الإسرائيلية التي وجهت الثلاثاء لقيادات من الحركة الفلسطينية في قطر.
 
وأضاف البيان الصادر عن المنتدى: "يخيم خوف شديد الآن على الثمن الذي قد يدفعه الرهائن. نعلم من ناجين عادوا من الأسر أن الانتقام الموجه ضد الرهائن بعد الهجمات الإسرائيلية قاسٍ".

وتابع البيان قائلا إن "فرصة عودتهم تواجه الآن حالة من عدم اليقين أكثر من أي وقت مضى، والأمر المؤكد تماما هو أن وقتهم ينفد"، حسبما نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل".

وطالب البيان الحكومة الإسرائيلية بتقديم "خطة منظمة لاتفاق شامل لإعادة الرهائن الـ48 المحتجزين لدى حماس".

وبعد أن أعربت العائلات عن حزنها إزاء الغارات في قطر، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن غال هيرش، المسؤول عن ملف الرهائن في حكومة نتنياهو، أبلغهم أن إسرائيل تعمل على حماية أحبائهم، مؤكدا أن قادة حماس الذين يعيشون خارج غزة يشكلون "عقبة كبيرة" في مفاوضات الرهائن.
