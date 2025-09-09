هجوم إسرائيل على قطر يفاقم قلق عائلات الأسرى في غزة



وأعربت عائلات الرهائن عن تخوفها من تداعيات الضربة التي وجهت الثلاثاء لقيادات من الحركة في قطر. أعلن والمفقودين الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة " "، الذي يمثل معظم عائلات الأسرى الإسرائيليين، أنه "يتابع التطورات في بقلق بالغ وتوجس شديدين".وأعربت عائلات الرهائن عن تخوفها من تداعيات الضربة التي وجهت الثلاثاء لقيادات من الحركة في قطر.

وأضاف البيان الصادر عن المنتدى: "يخيم خوف شديد الآن على الثمن الذي قد يدفعه الرهائن. نعلم من ناجين عادوا من الأسر أن الانتقام الموجه ضد الرهائن بعد الهجمات الإسرائيلية قاسٍ".



وتابع البيان قائلا إن "فرصة عودتهم تواجه الآن حالة من عدم اليقين أكثر من أي وقت مضى، والأمر المؤكد تماما هو أن وقتهم ينفد"، حسبما نقل موقع "تايمز أوف ".



وطالب البيان الحكومة الإسرائيلية بتقديم "خطة منظمة لاتفاق شامل لإعادة الرهائن الـ48 المحتجزين لدى حماس".



وبعد أن أعربت العائلات عن حزنها إزاء في قطر، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن ، المسؤول عن ملف الرهائن في حكومة ، أبلغهم أن إسرائيل تعمل على حماية أحبائهم، مؤكدا أن قادة حماس الذين يعيشون خارج غزة يشكلون "عقبة كبيرة" في مفاوضات الرهائن.