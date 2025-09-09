Advertisement

عربي-دولي

مستشار لترامب يهاجم الإسرائيليين: تجعلون مشاكلكم مشاكلنا

Lebanon 24
09-09-2025 | 23:31
هاجم ستيف بانون، المستشار السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب والشخصية البارزة في تيار "ماغا"، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد استهداف إسرائيل لقادة "حماس" في قطر.
واتهم بانون نتنياهو في بودكاست "غرفة الحرب" الذي يقدمه، بأنه يتسبب بمشاكل للولايات المتحدة، حيث تبذل إدارة الرئيس ترامب جهودا لتحقيق السلام في قطاع غزة.

وقال بانون: "الكثير من الأشخاص السيئين في "الإخوان المسلمين" يستحقون قتلهم ولكن هناك عملية أمامكم لقتلهم، ويقول الرئيس ترامب الآن: أحاول تحقيق الصفقة هنا وأحاول ترتيب الأمور لأنه لا ينبغي عليك قتل الكثير من الناس في غزة وهذا لن يحدث خلال ولايتي".

وأشار بانون إلى أن تحقيق الصفقة "كان سيستغرق بعض الوقت، وربما ما لا ينبغي عليك القيام به هو أن تذهب لقتل الفريق التفاوضي".

وتابع: "نحن ننجر في ذلك أعمق فأعمق ونتنياهو يأتي إلينا دائما لننقذه".

وأضاف، مخاطبا السلطات الإسرائيلية: "أنتم تجعلون مشاكلكم مشاكلنا، والناس في بلدنا لا يريدون مشاكلكم... هذه مشكلتكم وأنتم تتسببون بمشاكل أكبر، ولدينا ما يكفي من المشاكل".

وأشار إلى أن "الهجوم على بلد قال الرئيس ترامب إننا سنحميه... لا أعرف، ربما يجعله يبدو سيئا على الساحة العالمية"، معتبرا أن نتنياهو "مدين لترامب بكل شيء".
رئيس الوزراء الإسرائيلي

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

المسلمين

قطاع غزة

إسرائيل

نتنياهو

