مستشار لترامب يهاجم الإسرائيليين: تجعلون مشاكلكم مشاكلنا

هاجم ستيف بانون، المستشار السابق للرئيس الأميركي والشخصية البارزة في "ماغا"، بنيامين بعد استهداف لقادة " " في قطر.واتهم بانون نتنياهو في بودكاست "غرفة الحرب" الذي يقدمه، بأنه يتسبب بمشاكل للولايات المتحدة، حيث تبذل إدارة الرئيس جهودا لتحقيق السلام في .وقال بانون: "الكثير من الأشخاص السيئين في "الإخوان " يستحقون قتلهم ولكن هناك عملية أمامكم لقتلهم، ويقول الرئيس ترامب الآن: أحاول تحقيق الصفقة هنا وأحاول ترتيب الأمور لأنه لا ينبغي عليك قتل الكثير من الناس في غزة وهذا لن يحدث خلال ولايتي".وأشار بانون إلى أن تحقيق الصفقة "كان سيستغرق بعض الوقت، وربما ما لا ينبغي عليك القيام به هو أن تذهب لقتل الفريق التفاوضي".وتابع: "نحن ننجر في ذلك أعمق فأعمق ونتنياهو يأتي إلينا دائما لننقذه".وأضاف، مخاطبا السلطات : "أنتم تجعلون مشاكلكم مشاكلنا، والناس في بلدنا لا يريدون مشاكلكم... هذه مشكلتكم وأنتم تتسببون بمشاكل أكبر، ولدينا ما يكفي من المشاكل".وأشار إلى أن "الهجوم على بلد قال الرئيس ترامب إننا سنحميه... لا أعرف، ربما يجعله يبدو سيئا على الساحة العالمية"، معتبرا أن نتنياهو "مدين لترامب بكل شيء".