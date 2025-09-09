27
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
16
o
بشري
21
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
صعود اليمين الشعبوي في الانتخابات النرويجية يوجه رسالة لأوروبا
Lebanon 24
09-09-2025
|
23:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر خبيران فرنسيان أن نتائج الانتخابات النرويجية الأخيرة، التي شهدت فوزًا صعباً لليسار مقابل اختراق تاريخي لليمين الشعبوي المناهض للهجرة، تعكس تحولات أوسع في المشهد السياسي
الأوروبي
.
Advertisement
البروفيسور
فرنسوا
جيمينيه، المتخصص في قضايا الهجرة بجامعة لييج، أوضح لـ"إرم نيوز" أن صعود حزب التقدم بزعامة سيلفي ليستوهاوغ "يجسّد مخاوف شعبية من فقدان السيطرة على الحدود حتى في دول مستقرة كالنرويج"، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة "ترسل إشارة واضحة إلى
فرنسا
وألمانيا، حيث يسعى اليمين المتطرف لجعل ملف الهجرة ورقة انتخابية أساسية".
من جهته
، رأى الباحث الفرنسي باتريك وييمان، أستاذ القانون في جامعة
باريس
1، أن ما حدث في أوسلو "يعكس قدرة اليمين الشعبوي على التحول إلى قوة معارضة كبرى، بما قد يغيّر موازين القوى داخل
الاتحاد الأوروبي
". وأضاف أن الخطاب المناهض للهجرة "لم يعد هامشيًا، بل أصبح أداة لتقويض الأحزاب التقليدية بخطاب تبسيطي يعد بالحلول السريعة"، مستشهدًا بما يجري في فرنسا مع حزب التجمع الوطني بقيادة مارين لوبان.
مواضيع ذات صلة
عمال النرويج ينتصرون.. وصعود لليمين الشعبوي يهدد المشهد السياسي
Lebanon 24
عمال النرويج ينتصرون.. وصعود لليمين الشعبوي يهدد المشهد السياسي
10/09/2025 10:03:59
10/09/2025 10:03:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة النرويجية: النرويج وألمانيا تمولان إرسال نظامي دفاع جوي من طراز باتريوت إلى أوكرانيا
Lebanon 24
الحكومة النرويجية: النرويج وألمانيا تمولان إرسال نظامي دفاع جوي من طراز باتريوت إلى أوكرانيا
10/09/2025 10:03:59
10/09/2025 10:03:59
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب جنبلاط يوجّه رسالة لبافل طالباني... إليكم مضمونها
Lebanon 24
النائب جنبلاط يوجّه رسالة لبافل طالباني... إليكم مضمونها
10/09/2025 10:03:59
10/09/2025 10:03:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مولر يوجه رسالة "مثيرة" لميسي
Lebanon 24
مولر يوجه رسالة "مثيرة" لميسي
10/09/2025 10:03:59
10/09/2025 10:03:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي
البروفيسور
الأوروبي
ألمانيا
من جهته
أوروبا
فرنسوا
تابع
قد يعجبك أيضاً
إسرائيل تكسر الحدود وتضرب في عمق الخليج
Lebanon 24
إسرائيل تكسر الحدود وتضرب في عمق الخليج
03:00 | 2025-09-10
10/09/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد احتضنها اللقاء بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.. رسالة شكر من ايران لمصر
Lebanon 24
بعد احتضنها اللقاء بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.. رسالة شكر من ايران لمصر
01:31 | 2025-09-10
10/09/2025 01:31:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الكويت: دول الخليج تقف إلى جانب قطر بعد الهجوم الإسرائيلي
Lebanon 24
الكويت: دول الخليج تقف إلى جانب قطر بعد الهجوم الإسرائيلي
01:22 | 2025-09-10
10/09/2025 01:22:18
Lebanon 24
Lebanon 24
استنفار أمني في فرنسا استعداداً لاحتجاجات واسعة.. ومخاوف من شلل بالنقل
Lebanon 24
استنفار أمني في فرنسا استعداداً لاحتجاجات واسعة.. ومخاوف من شلل بالنقل
01:13 | 2025-09-10
10/09/2025 01:13:43
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم الدوحة خُطط له منذ أسابيع والشاباك ينتظر النتائج.. صحيفة إسرائيلية تكشف
Lebanon 24
هجوم الدوحة خُطط له منذ أسابيع والشاباك ينتظر النتائج.. صحيفة إسرائيلية تكشف
01:03 | 2025-09-10
10/09/2025 01:03:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"قمة النار"... غارات إسرائيليّة تستهدف قيادة "حماس" في الدوحة (صور وفيديو)
Lebanon 24
"قمة النار"... غارات إسرائيليّة تستهدف قيادة "حماس" في الدوحة (صور وفيديو)
08:54 | 2025-09-09
09/09/2025 08:54:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد محاولة اغتياله… صورة لخليل الحيّة من داخل المستشفى شاهدوها
Lebanon 24
بعد محاولة اغتياله… صورة لخليل الحيّة من داخل المستشفى شاهدوها
16:38 | 2025-09-09
09/09/2025 04:38:26
Lebanon 24
Lebanon 24
في منطقة بطشاي... سوريٌّ قتل ربّ عمله (فيديو)
Lebanon 24
في منطقة بطشاي... سوريٌّ قتل ربّ عمله (فيديو)
08:37 | 2025-09-09
09/09/2025 08:37:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
09/09/2025 06:42:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV تنشر صورة لابنها من داخل المستشفى وتدعو له بالشفاء
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV تنشر صورة لابنها من داخل المستشفى وتدعو له بالشفاء
03:14 | 2025-09-09
09/09/2025 03:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:00 | 2025-09-10
إسرائيل تكسر الحدود وتضرب في عمق الخليج
01:31 | 2025-09-10
بعد احتضنها اللقاء بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.. رسالة شكر من ايران لمصر
01:22 | 2025-09-10
الكويت: دول الخليج تقف إلى جانب قطر بعد الهجوم الإسرائيلي
01:13 | 2025-09-10
استنفار أمني في فرنسا استعداداً لاحتجاجات واسعة.. ومخاوف من شلل بالنقل
01:03 | 2025-09-10
هجوم الدوحة خُطط له منذ أسابيع والشاباك ينتظر النتائج.. صحيفة إسرائيلية تكشف
23:48 | 2025-09-09
بولندا تُسقط مسيّرات روسية فوق أراضيها.. وتوقف الحركة في 4 مطارات
فيديو
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
10/09/2025 10:03:59
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
10/09/2025 10:03:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
10/09/2025 10:03:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24