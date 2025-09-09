Advertisement

عربي-دولي

صعود اليمين الشعبوي في الانتخابات النرويجية يوجه رسالة لأوروبا

Lebanon 24
09-09-2025 | 23:35
اعتبر خبيران فرنسيان أن نتائج الانتخابات النرويجية الأخيرة، التي شهدت فوزًا صعباً لليسار مقابل اختراق تاريخي لليمين الشعبوي المناهض للهجرة، تعكس تحولات أوسع في المشهد السياسي الأوروبي.
البروفيسور فرنسوا جيمينيه، المتخصص في قضايا الهجرة بجامعة لييج، أوضح لـ"إرم نيوز" أن صعود حزب التقدم بزعامة سيلفي ليستوهاوغ "يجسّد مخاوف شعبية من فقدان السيطرة على الحدود حتى في دول مستقرة كالنرويج"، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة "ترسل إشارة واضحة إلى فرنسا وألمانيا، حيث يسعى اليمين المتطرف لجعل ملف الهجرة ورقة انتخابية أساسية".

من جهته، رأى الباحث الفرنسي باتريك وييمان، أستاذ القانون في جامعة باريس 1، أن ما حدث في أوسلو "يعكس قدرة اليمين الشعبوي على التحول إلى قوة معارضة كبرى، بما قد يغيّر موازين القوى داخل الاتحاد الأوروبي". وأضاف أن الخطاب المناهض للهجرة "لم يعد هامشيًا، بل أصبح أداة لتقويض الأحزاب التقليدية بخطاب تبسيطي يعد بالحلول السريعة"، مستشهدًا بما يجري في فرنسا مع حزب التجمع الوطني بقيادة مارين لوبان.
