صعود اليمين الشعبوي في الانتخابات النرويجية يوجه رسالة لأوروبا

اعتبر خبيران فرنسيان أن نتائج الانتخابات النرويجية الأخيرة، التي شهدت فوزًا صعباً لليسار مقابل اختراق تاريخي لليمين الشعبوي المناهض للهجرة، تعكس تحولات أوسع في المشهد السياسي .جيمينيه، المتخصص في قضايا الهجرة بجامعة لييج، أوضح لـ"إرم نيوز" أن صعود حزب التقدم بزعامة سيلفي ليستوهاوغ "يجسّد مخاوف شعبية من فقدان السيطرة على الحدود حتى في دول مستقرة كالنرويج"، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة "ترسل إشارة واضحة إلى وألمانيا، حيث يسعى اليمين المتطرف لجعل ملف الهجرة ورقة انتخابية أساسية".، رأى الباحث الفرنسي باتريك وييمان، أستاذ القانون في جامعة 1، أن ما حدث في أوسلو "يعكس قدرة اليمين الشعبوي على التحول إلى قوة معارضة كبرى، بما قد يغيّر موازين القوى داخل ". وأضاف أن الخطاب المناهض للهجرة "لم يعد هامشيًا، بل أصبح أداة لتقويض الأحزاب التقليدية بخطاب تبسيطي يعد بالحلول السريعة"، مستشهدًا بما يجري في فرنسا مع حزب التجمع الوطني بقيادة مارين لوبان.