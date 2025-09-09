"سنصل إليهم في المرة القادمة".. سفير إسرائيل في واشنطن يهدد مُجددا باستهداف قادة "حماس"

Advertisement

بعد ساعات من ضربة إسرائيلية استهدفت قيادات للحركة في قطر، هدد سفير لدى يحيئيل لايتر، أمس الثلاثاء، باستهداف قادة حركة " " مجددا.ونقلت شبكة "فوكس نيوز" عن لايتر قوله "إذا لم نقض على قيادة حماس هذه المرة فسنصل إليهم في المرة ".وأضاف لايتر: "قادة حماس في الدوحة ضالعون في الهجوم الدامي على مدنيين إسرائيليين في القدس".وتابع قائلا: "مشكلتنا ليست مع الناس في غزة أو مع القطريين، لكنها مع أولئك المرتبطين بحماس".وشدد على أن "المفاوضات استمرت شهورا عدة، ونوّد أن تنتهي الحرب ونتوصل لاتفاق، لكن قادة حماس قتلة ويجب عليهم، ولن ينجو أي منهم مما فعلوا يوم 7 تشرين الأول".وأشار إلى أن " بنيامين نتنياهو يغيّر وجه . لقد نجحنا في إضعاف وحماس والحوثيين وكل القوى المرتبطة بإيران".واختتم قائلا: "نحن الآن عرضة للانتقادات، لكن إسرائيل ستتغير للأفضل والمنطقة ستكون أحسن حالا بفعل إزاحتنا لأعداء السلام وأعداء الحضارة الغربية".وقال نتنياهو أمس الثلاثاء إن إسرائيل استهدفت قادة حركة حماس في العاصمة القطرية بشكل "مستقل بالكامل".وذكر نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه أن "العملية التي نفذت اليوم ضد كبار قادة حماس الإرهابيين كانت عملية إسرائيلية مستقلة بالكامل"، مضيفا: "إسرائيل بادرت إليها، إسرائيل نفذتها، وإسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عنها".(سكاي نيوز)