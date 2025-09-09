Advertisement

عربي-دولي

"سنصل إليهم في المرة القادمة".. سفير إسرائيل في واشنطن يهدد مُجددا باستهداف قادة "حماس"

Lebanon 24
09-09-2025 | 23:29
بعد ساعات من ضربة إسرائيلية استهدفت قيادات للحركة الفلسطينية في قطر، هدد سفير إسرائيل لدى واشنطن يحيئيل لايتر، أمس الثلاثاء، باستهداف قادة حركة "حماس" مجددا.
ونقلت شبكة "فوكس نيوز" عن لايتر قوله "إذا لم نقض على قيادة حماس هذه المرة فسنصل إليهم في المرة القادمة".

وأضاف لايتر: "قادة حماس في الدوحة ضالعون في الهجوم الدامي على مدنيين إسرائيليين في القدس".

وتابع قائلا: "مشكلتنا ليست مع الناس في غزة أو مع القطريين، لكنها مع أولئك المرتبطين بحماس".

وشدد على أن "المفاوضات استمرت شهورا عدة، ونوّد أن تنتهي الحرب ونتوصل لاتفاق، لكن قادة حماس قتلة ويجب القضاء عليهم، ولن ينجو أي منهم مما فعلوا يوم 7 تشرين الأول".

وأشار إلى أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يغيّر وجه الشرق الأوسط. لقد نجحنا في إضعاف حزب الله وحماس والحوثيين وكل القوى المرتبطة بإيران".

واختتم قائلا: "نحن الآن عرضة للانتقادات، لكن إسرائيل ستتغير للأفضل والمنطقة ستكون أحسن حالا بفعل إزاحتنا لأعداء السلام وأعداء الحضارة الغربية".

وقال نتنياهو أمس الثلاثاء إن إسرائيل استهدفت قادة حركة حماس في العاصمة القطرية بشكل "مستقل بالكامل".

وذكر نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه أن "العملية التي نفذت اليوم ضد كبار قادة حماس الإرهابيين كانت عملية إسرائيلية مستقلة بالكامل"، مضيفا: "إسرائيل بادرت إليها، إسرائيل نفذتها، وإسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عنها".(سكاي نيوز)
 
