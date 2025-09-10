Advertisement

عربي-دولي

هجوم الدوحة خُطط له منذ أسابيع والشاباك ينتظر النتائج.. صحيفة إسرائيلية تكشف

Lebanon 24
10-09-2025 | 01:03
A-
A+
Doc-P-1414955-638930882133426248.jpg
Doc-P-1414955-638930882133426248.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن العملية في الدوحة التي تمت أمس الثلاثاء تم التخطيط لها منذ أسابيع، مُعلنة أن جهاز "الشاباك" ينتظر النتائج النهائية للهجوم في قطر.
Advertisement

ونقلت "معاريف" اليوم الأربعاء عن مسؤول في القوات الجوية الإسرائيلية القول إنه "لا يمكن لأي شخص كان في المبنى بالدوحة أن ينجو".

يأتي ذلك فيما أفاد "البث الإسرائيلي" بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامبن نتنياهو قرر تنفيذ هجوم الدوحة رغم اعتراض قيادات أمنية بشأن التوقيت.

من جهته، قال سفير إسرائيل لدى أميركا إن تل أبيب ستواصل استهداف قادة حماس، مشيراً بالقول: "إذا كانت الضربة بالدوحة قد أخطأت أي أهداف فستصيبها المرة المقبلة".

وكانت إسرائيل قد حاولت، أمس الثلاثاء، اغتيال القادة السياسيين لحركة حماس في غارة جوية على قطر، موسعة بذلك نطاق عملياتها العسكرية في الشرق الأوسط، في هجوم وصفته واشنطن بأنه أحادي الجانب لا يخدم المصالح الأميركية والإسرائيلية.

ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا، اليوم الأربعاء، لمناقشة الهجوم الإسرائيلي، بحسب مصادر دبلوماسية.

وطلبت الجزائر ودول أعضاء أخرى عقد هذه الجلسة، وفقا للمصادر.

وقالت حماس إن 6 أشخاص قتلوا في الهجوم المفاجئ الذي وقع في الدوحة أمس، بينهم نجل خليل الحية، الشخصية الأكثر نفوذاً في الحركة في الخارج.(العربية)

مواضيع ذات صلة
اعلام اسرائيلي: الشاباك ينتظر النتائج النهائية للهجوم في قطر
lebanon 24
10/09/2025 10:00:23 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما تخشاه إيران.. صحيفة إسرائيلية تكشف
lebanon 24
10/09/2025 10:00:23 Lebanon 24 Lebanon 24
كم طائرة إسرائيليّة شاركت في "هجوم الدوحة"؟
lebanon 24
10/09/2025 10:00:23 Lebanon 24 Lebanon 24
قناة إسرائيليّة: ترامب أعطى الضوء الأخضر لتنفيذ "هجوم الدوحة"
lebanon 24
10/09/2025 10:00:23 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الوزراء الإسرائيلي

مجلس الأمن الدولي

الشرق الأوسط

الإسرائيلية

مجلس الأمن

الإسرائيلي

دبلوماسي

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:31 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:22 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:13 | 2025-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:48 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:00 | 2025-09-10
01:31 | 2025-09-10
01:22 | 2025-09-10
01:13 | 2025-09-10
23:48 | 2025-09-09
23:35 | 2025-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24