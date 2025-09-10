26
عربي-دولي
هجوم الدوحة خُطط له منذ أسابيع والشاباك ينتظر النتائج.. صحيفة إسرائيلية تكشف
Lebanon 24
10-09-2025
|
01:03
A-
A+
كشفت صحيفة "معاريف"
الإسرائيلية
أن العملية في الدوحة التي تمت أمس الثلاثاء تم التخطيط لها منذ أسابيع، مُعلنة أن جهاز "الشاباك" ينتظر النتائج النهائية للهجوم في قطر.
ونقلت "معاريف" اليوم الأربعاء عن مسؤول في القوات الجوية الإسرائيلية القول إنه "لا يمكن لأي شخص كان في المبنى بالدوحة أن ينجو".
يأتي ذلك فيما أفاد "البث
الإسرائيلي
" بأن
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامبن
نتنياهو
قرر تنفيذ هجوم الدوحة رغم اعتراض قيادات أمنية بشأن التوقيت.
من جهته
، قال سفير
إسرائيل
لدى أميركا إن
تل أبيب
ستواصل استهداف قادة
حماس
، مشيراً بالقول: "إذا كانت الضربة بالدوحة قد أخطأت أي أهداف فستصيبها المرة المقبلة".
وكانت إسرائيل قد حاولت، أمس الثلاثاء، اغتيال
القادة
السياسيين لحركة حماس في غارة جوية على قطر، موسعة بذلك نطاق عملياتها العسكرية في
الشرق الأوسط
، في هجوم وصفته
واشنطن
بأنه أحادي الجانب لا يخدم المصالح الأميركية والإسرائيلية.
ويعقد
مجلس الأمن الدولي
اجتماعا طارئا، اليوم الأربعاء، لمناقشة الهجوم الإسرائيلي، بحسب مصادر دبلوماسية.
وطلبت الجزائر ودول أعضاء أخرى عقد هذه الجلسة، وفقا للمصادر.
وقالت حماس إن 6 أشخاص قتلوا في الهجوم المفاجئ الذي وقع في الدوحة أمس، بينهم نجل خليل الحية، الشخصية الأكثر نفوذاً في الحركة في الخارج.(العربية)
