عربي-دولي

إحباط مخطط لاغتيال مسؤول بارز في روسيا… والجهة المنفذة كُشفت!

Lebanon 24
10-09-2025 | 04:18
Doc-P-1415049-638931002777149777.png
Doc-P-1415049-638931002777149777.png photos 0
أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية أنها ألقت القبض في مدينة إيجيفسك على عميل يتبع الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كان يخطط لاغتيال أحد كبار مسؤولي مؤسسة مرتبطة بالمجمع الصناعي العسكري الروسي.
وجاء في بيانها الرسمي: "تمكنت هيئة الأمن الفيدرالية في أودمورتيا من إحباط عمل إرهابي كان يخطط له بتكليف من الأجهزة الاستخباراتية الأوكرانية، تم تجنيد المتهم عبر تطبيق Telegram من قبل موظف في الإدارة الرئيسية للاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، وبناء على توجيهاته خطط لاغتيال أحد كبار موظفي المنشأة الدفاعية عن طريق عبوة ناسفة محلية الصنع".


وأضافت الهيئة أن التحقيقات كشفت عن وجود مراسلات بين الجاني ومشرفه، تتضمن تعليمات تصنيع العبوات الناسفة والمواد السامة، كما تم ضبط جميع وسائل الاتصال الخاصة به.


وأشار قسم التحقيقات في هيئة الأمن إلى فتح قضية جنائية بموجب القانون الروسي بتهمة التحضير لتنفيذ عمل إرهابي، وتم اتخاذ قرار قضائي بوضع الجاني تحت الحجز الاحتياطي.


وحذرت الهيئة من النشاط المتزايد للأجهزة الاستخباراتية الأوكرانية في الفضاء الإلكتروني، بما في ذلك تطبيقات WhatsApp وTelegram، لاستقطاب المواطنين الروس للقيام بأنشطة غير قانونية، مؤكدة أن المجندين يحرضون ضحاياهم على ارتكاب جرائم جسيمة يعاقب عليها بالسجن لفترات طويلة.
وزارة الدفاع الأوكرانية

الفيدرالية الروسية

إدارة الرئيس

وزارة الدفاع

دارة الرئيس

الأوكرانية

الفيدرالي

الرئيسي

