إحباط مخطط لاغتيال مسؤول بارز في روسيا… والجهة المنفذة كُشفت!

Advertisement

وجاء في بيانها الرسمي: "تمكنت هيئة الأمن الفيدرالية في أودمورتيا من إحباط عمل إرهابي كان يخطط له بتكليف من الأجهزة الاستخباراتية الأوكرانية، تم تجنيد المتهم عبر تطبيق Telegram من قبل موظف في الإدارة الرئيسية للاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، وبناء على توجيهاته خطط لاغتيال أحد كبار موظفي المنشأة الدفاعية عن طريق عبوة ناسفة محلية الصنع".وأضافت الهيئة أن التحقيقات كشفت عن وجود مراسلات بين الجاني ومشرفه، تتضمن تعليمات تصنيع العبوات الناسفة والمواد السامة، كما تم ضبط جميع وسائل الاتصال الخاصة به.وأشار قسم التحقيقات في هيئة الأمن إلى فتح قضية جنائية بموجب القانون الروسي بتهمة التحضير لتنفيذ عمل إرهابي، وتم اتخاذ قرار قضائي بوضع الجاني تحت الحجز الاحتياطي.وحذرت الهيئة من النشاط المتزايد للأجهزة الاستخباراتية الأوكرانية في الفضاء الإلكتروني، بما في ذلك تطبيقات WhatsApp وTelegram، لاستقطاب المواطنين للقيام بأنشطة غير قانونية، مؤكدة أن المجندين يحرضون ضحاياهم على ارتكاب جرائم جسيمة يعاقب عليها بالسجن لفترات طويلة.