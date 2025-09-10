إسرائيل: الهجوم في قطر ضد حماس وليس ضد دولة عربية

Advertisement

قال سفير في ، الأربعاء، إن بلاده لا تتصرف دائما وفق ما يخدم مصالح حليفتها ، وذلك بعدما انتقدت الضربات التي استهدفت قادة حركة في قطر.وقال لإذاعة إسرائيلية: "نحن لا نتصرف دائما وفق ما يخدم مصالح الولايات المتحدة. نحن ننسّق معهم، وهم يقدّمون لنا دعما كبيرا، نقدّر ذلك، ولكن أحيانًا نتخذ قرارات ونُبلغ الولايات المتحدة بها لاحقا".وشدد على أن "الهجوم لم يستهدف قطر، بل كان هجوما على حماس، نحن لسنا ضد قطر ولا ضد عربية، نحن ضد منظمة إرهابية". (سكاي نيوز)