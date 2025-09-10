Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل: الهجوم في قطر ضد حماس وليس ضد دولة عربية

Lebanon 24
10-09-2025 | 05:40
A-
A+

Doc-P-1415081-638931036918838322.jpg
Doc-P-1415081-638931036918838322.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال سفير إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون، الأربعاء، إن بلاده لا تتصرف دائما وفق ما يخدم مصالح حليفتها الولايات المتحدة، وذلك بعدما انتقدت واشنطن الضربات التي استهدفت قادة حركة حماس في قطر.
Advertisement

وقال دانون لإذاعة إسرائيلية: "نحن لا نتصرف دائما وفق ما يخدم مصالح الولايات المتحدة. نحن ننسّق معهم، وهم يقدّمون لنا دعما كبيرا، نقدّر ذلك، ولكن أحيانًا نتخذ قرارات ونُبلغ الولايات المتحدة بها لاحقا".

وشدد على أن "الهجوم لم يستهدف قطر، بل كان هجوما على حماس، نحن لسنا ضد قطر ولا ضد أي دولة عربية، نحن ضد منظمة إرهابية". (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
مسؤول إسرائيلي: أبلغنا أميركا بالهجوم ضد حماس في قطر وقدمت دعما كاملا
lebanon 24
10/09/2025 14:10:24 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: معركتنا ليست ضد حماس فقط بل إيران ووكلائها
lebanon 24
10/09/2025 14:10:24 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب نتنياهو: العملية ضد قادة حماس في قطر كانت مستقلة ونتحمل مسؤوليتها
lebanon 24
10/09/2025 14:10:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الحوت: كل التضامن مع دولة قطر ضد العدوان الإسرائيلي
lebanon 24
10/09/2025 14:10:24 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الأمم المتحدة

داني دانون

سكاي نيوز

سكاي نيو

وقال دان

إسرائيل

أي دولة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:54 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:38 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:37 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:29 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2025-09-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:58 | 2025-09-10
06:53 | 2025-09-10
06:45 | 2025-09-10
06:38 | 2025-09-10
06:35 | 2025-09-10
06:15 | 2025-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24