إيران: المفاوضات مع الوكالة تمت بموافقة مجلس الأمن القومي

10-09-2025 | 06:35
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن "الاتفاق مع الوكالة الدولية لا يمنحها حق الوصول لمنشآتنا النووية".
أضاف: الاتفاق مع الوكالة الدولية تم وفق القانون الذي أقره البرلمان.
واشارعراقجي الى أن "مجلس الأمن القومي وافق على مفاوضاتنا مع الوكالة الدولية وبنود الاتفاق". (الحدث)
