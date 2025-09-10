Advertisement

عربي-دولي

تقارير إسرائيليّة تُحذّر: الحرب "مسألة وقت" مع هذه الدولة العربيّة

Lebanon 24
10-09-2025 | 08:00
ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ وسائل إعلام إسرائيلية رأت أنّ الحرب بين مصر وإسرائيل "باتت مسألة وقت"، وقالت إنّ هناك "شعورا شعبياً وسياسيّاً عميقاً في القاهرة، يُشير إلى قرب اندلاع صراع مفتوح مع تل أبيب، بعد التصريحات الاستفزازية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي تتعلّق بفتح معبر رفح لخروج الفلسطينيين من قطاع غزة".
وقال مصدر سياسي إسرائيلي في هذا السياق: "كل مرة أزور فيها سيناء أو أي دولة عربية أخرى، أتحدث مع الناس عن السياسة، وخاصة عن إسرائيل. نفور المصريين من إسرائيل وتضامنهم مع الفلسطينيين ليس أمراً جديداً، لكن في زيارتي الأخيرة لسيناء قبل أسبوعين، كان الجو مختلفاً تمامًا: عبارة عن عداء شديد، وشعور بأن الحرب مع إسرائيل وشيكة".

وأضاف: "كل من تحدثت إليهم عبّروا عن دعمهم الكامل لموقف الرئيس السيسي الرافض للانصياع للضغوط الأميركية والإسرائيلية لفتح معبر رفح والسماح بطرد سكان غزة".

وأشارت التقارير الإسرائيليّة إلى أنّ "الاتفاقية المصرية الإسرائيلية للسلام، الموقعة عام 1979، لم تُغير الموقف الشعبي المصري من إسرائيل، الذي ظل معارضاً لها منذ عام 1948، بل زادت حدة الموقف بعد الحرب الدائرة في غزة، وجرائم القتل والتجويع والحصار التي ترتكبها إسرائيل".

وأكد أن القيادة السياسية المصرية تغير مواقفها وفقاً للظروف، لكن الموقف الحالي أصبح واضحاً وحاسماً: رفض التهجير، الدفاع عن القضية الفلسطينية، والحفاظ على الأمن القومي المصري.

وأضافت: "حتى اليوم، لم يُعيّن سفير إسرائيلي في مصر، وترفض القاهرة هذا التعيين، بل إنها أرسلت عشرات الآلاف من الجنود إلى سيناء دون تنسيق مع إسرائيل، في خطوة تُعدّ انتهاكاً ظاهرياً للقيود المفروضة على التواجد العسكري في المنطقة المنزوعة السلاح، لكنها تأتي في سياق مكافحة الإرهاب والدفاع عن الحدود".

كما وصفت التقارير صفقة الغاز بين البلدين بأنها "رمزية في معظمها"، معتبراً أن التعاون الاقتصادي لا يعوّض التوتر الاستراتيجي المتزايد. (روسيا اليوم)
