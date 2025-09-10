Advertisement

عربي-دولي

ألمانيا تؤكد دعم بولندا... وتحذّر من التهديد الروسي المتزايد لأوروبا

Lebanon 24
10-09-2025 | 07:35
أكدت ألمانيا، اليوم الأربعاء، أن "قواتنا في بولندا لم تشارك في التصدي للمسيّرات الروسية".
أضافت: مستعدون لدعم بولندا وفقا للبند الرابع من ميثاق الناتو.
وقالت: اختراق مسيّرات روسية أجواء بولندا يظهر حجم التهديد لأوروبا. (العربية)
