28
o
بيروت
26
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
26
o
صيدا
25
o
جونية
24
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
17
o
بشري
20
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ألمانيا تؤكد دعم بولندا... وتحذّر من التهديد الروسي المتزايد لأوروبا
Lebanon 24
10-09-2025
|
07:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت
ألمانيا
، اليوم الأربعاء، أن "قواتنا في
بولندا
لم تشارك في التصدي للمسيّرات الروسية".
Advertisement
أضافت: مستعدون لدعم بولندا وفقا للبند الرابع من ميثاق
الناتو
.
وقالت: اختراق مسيّرات روسية أجواء بولندا يظهر حجم التهديد لأوروبا. (العربية)
مواضيع ذات صلة
بعد تحليق مسيّرات روسية في أجواء بولندا.. زيلينسكي يُحذر: "سابقة خطرة" لأوروبا
Lebanon 24
بعد تحليق مسيّرات روسية في أجواء بولندا.. زيلينسكي يُحذر: "سابقة خطرة" لأوروبا
10/09/2025 23:04:28
10/09/2025 23:04:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير أوكراني من دخول مسيّرات روسية مجال بولندا الجوي
Lebanon 24
تحذير أوكراني من دخول مسيّرات روسية مجال بولندا الجوي
10/09/2025 23:04:28
10/09/2025 23:04:28
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس وزراء بولندا: نطلب من الناتو تفعيل بند التشاور في حال التهديد
Lebanon 24
رئيس وزراء بولندا: نطلب من الناتو تفعيل بند التشاور في حال التهديد
10/09/2025 23:04:28
10/09/2025 23:04:28
Lebanon 24
Lebanon 24
كندا تنضم لأوروبا وبريطانيا في تشديد القيود على النفط الروسي
Lebanon 24
كندا تنضم لأوروبا وبريطانيا في تشديد القيود على النفط الروسي
10/09/2025 23:04:28
10/09/2025 23:04:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أوروبا
الناتو
بولندا
الروس
بولند
سي ال
زايد
تابع
قد يعجبك أيضاً
مكالمة محتملة مع ترامب.. هل تتغير المعادلة في أوكرانيا؟
Lebanon 24
مكالمة محتملة مع ترامب.. هل تتغير المعادلة في أوكرانيا؟
15:40 | 2025-09-10
10/09/2025 03:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أطفال السودان في الحرب.. بنادق خشبية ومعارك تمثيلية
Lebanon 24
أطفال السودان في الحرب.. بنادق خشبية ومعارك تمثيلية
15:17 | 2025-09-10
10/09/2025 03:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: روسيا اخترقت أجواء بولندا والناتو يراقب
Lebanon 24
ترامب: روسيا اخترقت أجواء بولندا والناتو يراقب
15:09 | 2025-09-10
10/09/2025 03:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس وزراء قطر: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة "إرهاب دولة" والرد آتٍ
Lebanon 24
رئيس وزراء قطر: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة "إرهاب دولة" والرد آتٍ
14:48 | 2025-09-10
10/09/2025 02:48:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة في عالم الأثرياء… من انتزع صدارة إيلون ماسك؟
Lebanon 24
مفاجأة في عالم الأثرياء… من انتزع صدارة إيلون ماسك؟
14:35 | 2025-09-10
10/09/2025 02:35:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد محاولة اغتياله… صورة لخليل الحيّة من داخل المستشفى شاهدوها
Lebanon 24
بعد محاولة اغتياله… صورة لخليل الحيّة من داخل المستشفى شاهدوها
16:38 | 2025-09-09
09/09/2025 04:38:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تقارير إسرائيليّة تُحذّر: الحرب "مسألة وقت" مع هذه الدولة العربيّة
Lebanon 24
تقارير إسرائيليّة تُحذّر: الحرب "مسألة وقت" مع هذه الدولة العربيّة
08:00 | 2025-09-10
10/09/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يُسجل أرقاما قياسية.. نصيحة للبنانيين عن الذهب
Lebanon 24
يُسجل أرقاما قياسية.. نصيحة للبنانيين عن الذهب
02:16 | 2025-09-10
10/09/2025 02:16:16
Lebanon 24
Lebanon 24
سبب غير متوقع.. لماذا فشلت إسرائيل في اغتيال قادة حماس في الدوحة؟
Lebanon 24
سبب غير متوقع.. لماذا فشلت إسرائيل في اغتيال قادة حماس في الدوحة؟
12:49 | 2025-09-10
10/09/2025 12:49:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا هو المطلوب لكي يطمئن "حزب الله"
Lebanon 24
هذا هو المطلوب لكي يطمئن "حزب الله"
09:01 | 2025-09-10
10/09/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:40 | 2025-09-10
مكالمة محتملة مع ترامب.. هل تتغير المعادلة في أوكرانيا؟
15:17 | 2025-09-10
أطفال السودان في الحرب.. بنادق خشبية ومعارك تمثيلية
15:09 | 2025-09-10
ترامب: روسيا اخترقت أجواء بولندا والناتو يراقب
14:48 | 2025-09-10
رئيس وزراء قطر: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة "إرهاب دولة" والرد آتٍ
14:35 | 2025-09-10
مفاجأة في عالم الأثرياء… من انتزع صدارة إيلون ماسك؟
14:00 | 2025-09-10
4 تريليون دولار لتحقيق التنمية المستدامة: أزمة تمويل تهدد الأجيال المقبلة
فيديو
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
Lebanon 24
بالفيديو: في لبنان.. قانون يمنع النساء من لبس "الشورت"
06:42 | 2025-09-09
10/09/2025 23:04:28
Lebanon 24
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
غطت نفسها بمنديل.. شاهدوا ماذا فعلت إعلامية شهيرة بسبب قصة فستانها الجريئة (فيديو)
02:36 | 2025-09-08
10/09/2025 23:04:28
Lebanon 24
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
Lebanon 24
"زوجي خانني بإرادتي".. فنانة لبنانية أشهرت إسلامها تُفاجئ الجميع بتصريحاتها (فيديو)
00:04 | 2025-09-08
10/09/2025 23:04:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24