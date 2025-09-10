Advertisement

عربي-دولي

"مجزرة" في غزة... إستشهاد 34 فلسطينيّاً في قصف إسرائيليّ

Lebanon 24
10-09-2025 | 08:45
A-
A+
Doc-P-1415176-638931160953877293.jpg
Doc-P-1415176-638931160953877293.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استشهد 34 فلسطينياً وأصيب آخرون، في غارات إسرائيلية استهدفت قطاع غزة منذ فجر اليوم.
Advertisement

وأعلنت وكالة الصحافة الفلسطينية عن "إستشهاد 17 فلسطينياً وإصابة العشرات في مجزرة ارتكبتها القوات الإسرائيلية، جراء قصف خيام النازحين في منطقة الشاليهات غربي مدينة غزة".
 
 
وأضافت أن "4 مواطنين استشهدوا أيضاً في قصف من مسيّرة إسرائيلية على مجموعة من المواطنين وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع".
 
 
 
مواضيع ذات صلة
استشهاد 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي لخيمة نازحين بدير البلح وسط قطاع غزة
lebanon 24
10/09/2025 23:04:41 Lebanon 24 Lebanon 24
استشهاد 4 فلسطينيات في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة
lebanon 24
10/09/2025 23:04:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني: استشهاد 26 فلسطينيا بنيران إسرائيلية قرب مركزي توزيع مساعدات في غزة
lebanon 24
10/09/2025 23:04:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الإسعاف والطوارئ: استشهاد طفل وعدد من الإصابات في قصف إسرائيلي على منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة
lebanon 24
10/09/2025 23:04:41 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

النازحين

خان يونس

قطاع غزة

إسرائيل

فلسطين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:40 | 2025-09-10
15:17 | 2025-09-10
15:09 | 2025-09-10
14:48 | 2025-09-10
14:35 | 2025-09-10
14:00 | 2025-09-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24