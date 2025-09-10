"مجزرة" في غزة... إستشهاد 34 فلسطينيّاً في قصف إسرائيليّ

استشهد 34 فلسطينياً وأصيب آخرون، في غارات إسرائيلية استهدفت منذ فجر اليوم.

وأعلنت وكالة الصحافة عن "إستشهاد 17 فلسطينياً وإصابة العشرات في مجزرة ارتكبتها القوات ، جراء قصف في منطقة الشاليهات غربي مدينة غزة".

وأضافت أن "4 مواطنين استشهدوا أيضاً في قصف من مسيّرة إسرائيلية على مجموعة من المواطنين وسط مدينة جنوبي القطاع".