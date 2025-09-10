Advertisement

عربي-دولي

إصابات... هجوم داخل مدرسة في فرنسا

Lebanon 24
10-09-2025 | 09:21
أفادت وكالة "رويترز" عن وقوع إصابات في هجوم مسلح في مدرسة في جنوب فرنسا
وبحسب الوكالة،  تحصن المهاجم في مدرسة. 
 
وأعلنت الشرطة الفرنسية المهاجم طعن معلما وطالبا وتم اعتقاله.
 
 
