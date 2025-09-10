قرار الهجوم على "حماس" في قطر "لم يكن حكيما".. ترامب "يوبخ" نتنياهو!

Advertisement

أبلغ الرئيس الأميركي بنيامين بأن قراره باستهداف حركة " " داخل قطر لم يكن قرارا حكيما، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس الأربعاء عن مسؤولين كبار في .وأدلى بهذه التعليقات خلال ما وصفته الصحيفة باتصال هاتفي "حاد" يوم الثلاثاء عقب الهجوم.ووفقا للصحيفة، فقد رد نتنياهو بأن الفرصة كانت قصيرة لشن الهجمات وأنه استغلها.وأضافت الصحيفة أن اتصالا ثانيا جرى بينهما في وقت لاحق من يوم الثلاثاء وكان وديا، وسأل ترامب فيه نتنياهو عما إذا كان الهجوم قد نجح.وكان ترامب قد أعلن أنه "ليس سعيدا" بالغارة التي شنّتها على قطر الثلاثاء واستهدفت اجتماعا لقادة حركة حماس.وقال ترامب لصحافيين قبيل توجّهه لتناول الطعام في مطعم بواشنطن "أنا ببساطة، لست سعيدا بالوضع برمّته".وأضاف خلال هذه الجولة النادرة له في شوارع العاصمة الأميركية: "نريد عودة الرهائن لكنّنا لسنا سعيدين بالطريقة التي جرت بها الأمور اليوم"، في إشارة إلى الغارة غير المسبوقة على الدوحة.وفي وقت سابق من الثلاثاء، قال ترامب إن الهجوم على قطر، قرار اتخذه نتنياهو.وأفاد ترامب من خلال منصته "تروث سوشيال" بأن "الهجوم على قطر قرار اتخذه نتنياهو وليس لي دخل به"، مضيفا أن "الجيش الأميركي أبلغ إدارتنا اليوم بأن إسرائيل تهاجم حماس في العاصمة القطرية".(سكاي نيوز)