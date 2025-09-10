Advertisement

عربي-دولي

اعتقالات ومداهمات.. توغل إسرائيلي في قرية عابدين بريف درعا

Lebanon 24
10-09-2025 | 23:30
توغلت قوة إسرائيلية، في قرية عابدين بريف درعا الغربي جنوبي سوريا، حيث تمركزت عند مدخل القرية وقطعت الطريق المؤدي إلى بلدة الشجرة، ونفذت حملة مداهمات على عدد من المنازل داخل القرية أسفرت عن اعتقال رجل ونجله، قبل أن تقتادهما إلى جهة مجهولة، وفق وسائل إعلام محلية.
ويوم الأحد الماضي، انطلقت قوة عسكرية إسرائيلية من قاعدة "المهدمة" المستحدثة في القنيطرة باتجاه ريف المحافظة جنوبي سوريا، وفق ما أفادت مصادر سورية

وبحسب "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، فإن القوة الإسرائيلية تتألف من دبابتين و3 ناقلات جند، وتوغلت باتجاه قرية "العجرف" في ريف القنيطرة الأوسط، مروراً بكل من قريتي "رسم الرواضي" و"الصمدانية الشرقية"، ونفذت عمليات تفتيش لعدد من المنازل في المناطق التي يمر بها الجيش الإسرائيلي.

يأتي ذلك بعد توغل رتل عسكري إسرائيلي آخر مؤلف من بضع سيارات دفع رباعي ومدرعات، على الطريق الواصل بين قريتي "بريقة" و"بئر عجم" في ريف القنيطرة الأوسط، وفق المرصد. (ارم نيوز)
